نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإسكان تطلق فيديو توضيحيًا لتبسيط خطوات التقديم في "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية عن إطلاق فيديو توضيحي جديد يهدف إلى تعريف المواطنين بخطوات التقديم وحجز الوحدات السكنية ضمن الطرح الأول من المرحلة السابعة للمبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين"، المخصصة لفئة متوسطي الدخل، وذلك في إطار جهود الحكومة لتيسير إجراءات الحصول على وحدة سكنية مدعومة.

تبسيط الإجراءات للمواطنين

وأكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن إطلاق هذا الفيديو التوضيحي يأتي في إطار حرص الوزارة على تبسيط الخطوات أمام المواطنين وتقديم الشرح الوافي لكيفية التقديم ورفع المستندات المطلوبة إلكترونيًا، بما يسهل على الراغبين في حجز وحدات سكنية ضمن الإعلان الجديد للمبادرة.

وأوضح الوزير أن الفيديو يقدم شرحًا عمليًا لطريقة التسجيل على الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، ويُعد وسيلة فعالة لتوفير الوقت والجهد على المواطنين.

طريقة الوصول إلى الفيديو

من جانبها، أشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن الفيديو متاح للمشاهدة من خلال الصفحات الرسمية التابعة للصندوق على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، وكذلك عبر صفحات وزارة الإسكان.

وأكدت عبد الحميد أن الفيديو يتضمن شرحًا تفصيليًا لكافة خطوات التقديم بداية من تسجيل مستخدم جديد على الموقع الإلكتروني وحتى إرسال الطلب، مرورًا بتعبئة البيانات ورفع المستندات المطلوبة.

خطوات التقديم الإلكتروني

أوضحت مي عبد الحميد أن الخطوة الأولى تبدأ بالدخول على الموقع الإلكتروني التالي:

https://shmff-reg.shmff.gov.eg

ثم يقوم المستخدم بالضغط على زر "تسجيل مستخدم جديد"، يليها ملء البيانات الشخصية المطلوبة بدقة، والضغط على زر "تسجيل"، ومن ثم إدخال الكود الذي يتم إرساله على رقم الهاتف المُسجل لتفعيل الحساب، ثم الضغط على "تفعيل".

بعد تفعيل الحساب، يتوجب على المواطن الضغط على "تقديم طلب وحدة سكنية"، والموافقة على الإقرار والشروط والأحكام المدرجة قبل البدء في الخطوات التالية.

استمارة التقديم ورفع المستندات

تابعت عبد الحميد أن المواطنين مطالبون بتعبئة استمارة طلب حجز الوحدة السكنية بدقة، مع التأكد من صحة البيانات المدخلة.

كما ينبغي رفع جميع المستندات المطلوبة في ملف واحد بصيغة PDF على ألا يتجاوز حجمه 2 ميجابايت، ثم الضغط على زر "إرسال" لإتمام المرحلة الأولى من التقديم والتي تركز على رفع المستندات المطلوبة لمراجعتها لاحقًا.

مراجعة الطلبات وتحديد المستحقين

أشارت الرئيس التنفيذي للصندوق إلى أن كافة الطلبات سيتم فرزها لتحديد المواطنين المنطبق عليهم الشروط من غير المنطبق عليهم، ومن ثم إتاحة فترة زمنية محددة لتلقي طلبات التظلم من غير المستوفين للشروط.

وفي المرحلة الأخيرة، سيتم إرسال رسائل نصية للمواطنين المستوفين للشروط، تتضمن رابط الموقع الإلكتروني المخصص لحجز الوحدة السكنية، إلى جانب تحديد موعد الحجز لكل مدينة على حدة.

وتمتد فترة اختيار الوحدة السكنية إلى عشرة أيام كاملة، يستطيع خلالها المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني وتحديد الوحدة التي يرغب في حجزها.

دعم حكومي مستمر لتوفير السكن

تؤكد وزارة الإسكان من خلال هذه الخطوة حرصها على استمرار تنفيذ المبادرات الرئاسية في مجال الإسكان الاجتماعي، وتوفير وحدات سكنية مدعومة للفئات المستحقة، مع تسهيل الإجراءات الإدارية والتكنولوجية، لضمان وصول الدعم لمستحقيه وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الوحدات السكنية.