نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر النقل تحذر: مخالفات مرورية صارمة لمنع التعدي على الحارات المخصصة للأتوبيس الترددي بالطريق الدائري في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شددت وزارة النقل على ضرورة التزام قائدي المركبات بعدم استخدام الحارات المخصصة لمسار الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري، والتي تقع في الحارة اليسرى بكل اتجاه، مشيرة إلى أن هذه الحارات خُصصت لضمان انسيابية حركة الأتوبيسات وتحقيق الأمان على الطرق.

وأكدت الوزارة، في بيان رسمي اليوم الأربعاء، أنها تتعاون مع الإدارة العامة للمرور لتطبيق مخالفات مرورية رادعة بحق المركبات المخالفة التي تتعدى على هذه الحارات، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحفاظ على الأرواح وتقليل الحوادث الناتجة عن تداخل المركبات مع حارات الأتوبيس الترددي، ودعم الانضباط المروري على الطريق الدائري.

كما أعربت وزارة النقل عن ثقتها في وعي المواطنين والتزامهم بتعليمات السلامة المرورية، مناشدة الجميع بالابتعاد عن استخدام الحارات المخصصة للنقل الجماعي الترددي، حفاظًا على سلامة الجميع، ودعمًا لاستمرارية وتطور المنظومة الحديثة للنقل الذكي في مصر.

محطات الأتوبيس الترددي على الطريق الدائري

تضم منظومة الأتوبيس الترددي عددًا من المحطات الرئيسية التي تخدم مناطق كثيفة سكانيًا ومداخل المدن والمناطق الحيوية، وهي كما يلي:

محطة إسكندرية الزراعي: تخدم طريق مصر-إسكندرية الزراعي، القادمين من بنها وطوخ وقليوب، بالإضافة إلى شبرا الخيمة.

محطة العقيد أحمد عبد الرحيم (الشرقاوية): تخدم منطقة الشرقاوية وقرى ميت حلفا وميت نما.

محطة شبرا بنها: تخدم المتجهين إلى طريق شبرا-بنها الحر ومحور الفريق العصار.

محطة بهتيم: تخدم منطقة بهتيم وغرب شبرا الخيمة وشارع نادي اسكو.

محطة مسطرد: تخدم مناطق مسطرد، ترعة الإسماعيلية، وطريق بلبيس الزراعي.

محطة الخصوص: تغطي منطقة الخصوص والمناطق المحيطة.

محطة المرج: تخدم المرج الجديدة ومحور المرج-الخانكة، وتتصل بالخط الأول لمترو الأنفاق.

محطة القلج: تخدم منطقة القلج وطريق محمد نجيب.

محطة مؤسسة الزكاة: تخدم منطقة مؤسسة الزكاة وعين شمس والقرى المجاورة.

محطة الفريق إبراهيم عرابي: تخدم شارع الـ100، منطقة الحرفيين وما حولها.

محطة السلام: تغطي منطقة السلام، مدينة النهضة، وموقف السلام.

محطة عدلي منصور: محطة غير نمطية تتصل بشبكة النقل المتكامل (مترو، سكة حديد، قطار LRT) وتخدم الهايكستب، جسر السويس، والعبور.

محطة طريق السويس: تخدم طريق القاهرة-السويس، وأحياء مدينة نصر وألماظة.

محطة أكاديمية الشرطة: تغطي الزهراء، التجمع الأول، وأكاديمية الشرطة.

تأكيد على أهمية التعاون المجتمعي

تأتي هذه الإجراءات في إطار استراتيجية وزارة النقل لتطوير البنية التحتية المرورية وتعزيز منظومة النقل الجماعي المستدام، بما يواكب خطط الدولة للتحول إلى وسائل نقل ذكية وصديقة للبيئة، من خلال دعم مشاريع مثل الأتوبيس الترددي الكهربائي.

وأكدت الوزارة أن التزام المواطنين بالتعليمات سيُسهم في تحقيق أعلى معدلات الأمان وتحسين جودة الحياة، مشيرة إلى أن هذا المشروع هو أحد أعمدة النقل الجماعي الحديث في العاصمة والمناطق المحيطة.