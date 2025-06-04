نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نقيب المحامين يوجّه بمتابعة التحقيقات في واقعة مقتل محامي كفر الشيخ في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أصدر عبدالحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، قرارًا بتكليف مجلس نقابة محامي كفر الشيخ بمتابعة مجريات التحقيقات التي تجريها النيابة العامة بشأن واقعة مقتل الزميل أحمد محمد عبد الحميد، المحامي بكفر الشيخ، على يد خصوم موكله.

وأكد نقيب المحامين على ضرورة إبلاغه بشكل مستمر بكل المستجدات ونتائج التحقيقات، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لضمان تقديم الجناة إلى محاكمة عاجلة وتحقيق القصاص العادل.

من جانبه، أعلن الأستاذ فراج زعفان، نقيب محامي كفر الشيخ، أن مجلس النقابة الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة سير التحقيق واتخاذ كافة التدابير القانونية حتى ينال الجناة جزاءهم.

وفي ختام البيان، تقدمت نقابة المحامين بخالص التعازي والمواساة لأسرة الزميل الراحل، داعين الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.