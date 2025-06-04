نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الرئيس السيسي يتوجه إلى الإمارات اليوم للقاء الشيخ محمد بن زايد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يتوجه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم الأربعاء 4 يونيو 2025، إلى العاصمة الإماراتية أبو ظبي، في زيارة رسمية يلتقي خلالها بأخيه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في إطار العلاقات الأخوية المتميزة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

لقاء قمة لمناقشة الملفات الإقليمية

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن اللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي والشيخ محمد بن زايد سيشهد مناقشة عدد من الملفات المهمة ذات الأولوية، في مقدمتها التطورات الإقليمية المتسارعة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار في المنطقة، وسط التحديات التي تواجه العالم العربي والشرق الأوسط.

بحث آفاق التعاون الثنائي وتطلعات الشعبين

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيسين سيبحثان أيضًا سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والإمارات في مختلف المجالات، بما يسهم في تحقيق تطلعات وآمال الشعبين الشقيقين في التقدم والرخاء.

وتعد هذه الزيارة تأكيدًا جديدًا على عمق الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، والتي تمثل نموذجًا في التنسيق والتعاون العربي المشترك.

زيارة تحمل دلالات استراتيجية

وتأتي زيارة الرئيس السيسي إلى دولة الإمارات في توقيت مهم تشهد فيه المنطقة تحديات متزايدة على المستويين الأمني والسياسي، ما يُبرز أهمية التنسيق المشترك بين القاهرة وأبو ظبي بشأن القضايا الإقليمية والدولية، انطلاقًا من حرص القيادتين على دعم الاستقرار وتعزيز العمل العربي المشترك.