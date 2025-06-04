نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر انتشار صور امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة بالسوشيال ميديا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتشرت صور لامتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، بمحافظة القاهرة، عبر صفحات الغش الإلكتروني، بالسوشيال ميديا، بعد مرور ساعة من انطلاق الامتحان.

وزعمت صفحات الغش الالكتروني، بالسوشيال ميديا، إنه الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا داخل اللجان في ختام امتحانات التيرم الثاني.

من جانبها أكدت مصادر بديوان عام محافظة القاهرة، أنه جاري التأكد من صحة الصور المتداولة، ومعرفة إذا كان هو نفس الامتحان الذي يؤديه الطلاب حاليا أم لا .

وشددت المصادر، إنه في حال التأكد من صحة الصور المتداولة سيتم الوصول إلي المتسبب في تصويرية وتداولة وتطبيق قانون الغش الإلكتروني.

وبدأ امتحان مادة الهندسة، صباح اليوم، لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بجميع إدارات المحافظة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلقت أواخر شهر مايو الماضي.

وانطلقت أعمال اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مشددة من قبل مديريات التربية والتعليم، لضمان انضباط سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

وقد تم التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل اللجان وخارجها، مع تطبيق تعليمات صارمة تمنع استخدام الهواتف المحمولة سواء من قِبل الطلاب أو المراقبين، وذلك حفاظًا على نزاهة الامتحانات ومنعًا لأي محاولات غش أو تجاوز.

وفي هذا السياق، أكدت غرف العمليات في مديرية التربية والتعليم بالجيزه، أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها بشكل منتظم، دون رصد أية شكاوى جماعية من صعوبة الأسئلة أو حدوث مشاكل تنظيمية تُذكر.

وأشارت التقارير إلى جاهزية جميع اللجان من حيث التهوية الجيدة، والإضاءة الملائمة، وتوفير المقاعد الكافية للطلاب بما يضمن أداءهم للامتحانات في ظروف ملائمة.

من جهة أخرى، تتواصل أعمال التصحيح داخل كنترولات الإدارات التعليمية بالتوازي مع انتهاء الامتحانات، حيث يجري رصد الدرجات ومراجعتها بدقة تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا من المحافظين.