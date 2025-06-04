نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على منحة يابانية بقيمة 180 مليون ين لتحسين معدات دار الأوبرا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 33 لسنة 2025، بشأن الموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من حكومة اليابان، والتي تستهدف تمويل مشروع تحسين المعدات الفنية للمركز الثقافي القومي "دار الأوبرا المصرية"، وذلك بقيمة 180 مليون ين ياباني.

تعزيز البنية الثقافية بدعم ياباني

وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون الثنائي بين مصر واليابان، بهدف دعم وتعزيز البنية التحتية للقطاع الثقافي، لا سيما المراكز الفنية الكبرى مثل دار الأوبرا المصرية.

ويساهم المشروع في تحديث المعدات الفنية والتقنية، ما يُمكّن دار الأوبرا من مواصلة أداء دورها الرائد في المشهد الثقافي المصري والعربي، وتقديم عروض فنية ذات جودة عالية.

مجلس النواب يقر الاتفاقية في مارس 2025

وكان مجلس النواب قد وافق على القرار الجمهوري خلال جلسته المنعقدة في 25 مارس 2025، في خطوة تعكس دعم الدولة المصرية الكامل للأنشطة الثقافية والفنية، وكذلك تقديرها للتعاون المثمر مع الشركاء الدوليين في مختلف المجالات.