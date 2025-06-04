نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرار جمهوري بالموافقة على منحة إسبانية بقيمة 300 ألف يورو لتمويل مشروع خلق فرص عمل للشباب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، القرار الجمهوري رقم 7 لسنة 2025، والذي يقضي بالموافقة على الخطابات المتبادلة الخاصة بالمنحة المقدمة من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، وذلك بقيمة 300 ألف يورو، بهدف تمويل مشروع "خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات".

المنحة الإسبانية تهدف لتعزيز التوظيف وتمكين الشباب

وتأتي هذه المنحة في إطار التعاون الدولي بين مصر وإسبانيا، بهدف دعم جهود الدولة المصرية في مواجهة التحديات المتعلقة بالبطالة، وتعزيز فرص التوظيف، خاصة بين فئة الشباب.

ويستهدف المشروع الممول من المنحة الإسبانية دعم المبادرات التي تسهم في توفير فرص عمل مستدامة، وتشجيع الشباب على إنشاء مشروعاتهم الخاصة وريادة الأعمال، بما يعزز من النمو الاقتصادي الشامل.

البرلمان المصري يقر الاتفاقية خلال جلسته في مارس

وكان مجلس النواب المصري قد وافق على هذا القرار خلال جلسته المنعقدة في 25 مارس 2025، في إطار دوره التشريعي والرقابي لدعم الاتفاقيات الدولية التي تعزز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

نشر القرار في الجريدة الرسمية

وقد تم نشر القرار الجمهوري في الجريدة الرسمية، ليصبح ساريًا ونافذًا وفقًا للدستور والقانون، مما يمهد الطريق للبدء في تنفيذ مشروع المنحة الإسبانية، واستفادة الشباب المصري من آليات وبرامج هذا المشروع في أقرب وقت.