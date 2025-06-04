نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بدء امتحان الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بالقاهرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بدأ قبل قليل، امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة، بجميع إدارات المحافظة، في ختام امتحانات الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلقت أواخر شهر مايو الماضي.

وانطلقت أعمال اللجان الامتحانية في تمام الساعة التاسعة صباحًا، وسط استعدادات مشددة من قبل مديريات التربية والتعليم، لضمان انضباط سير الامتحانات في بيئة آمنة ومنظمة.

وقد تم التشديد على الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية داخل اللجان وخارجها، مع تطبيق تعليمات صارمة تمنع استخدام الهواتف المحمولة سواء من قِبل الطلاب أو المراقبين، وذلك حفاظًا على نزاهة الامتحانات ومنعًا لأي محاولات غش أو تجاوز.

وفي هذا السياق، أكدت غرف العمليات في مديرية التربية والتعليم بالقاهرة أن الامتحانات تسير منذ انطلاقها بشكل منتظم، دون رصد أية شكاوى جماعية من صعوبة الأسئلة أو حدوث مشاكل تنظيمية تُذكر.

وأشارت التقارير إلى جاهزية جميع اللجان من حيث التهوية الجيدة، والإضاءة الملائمة، وتوفير المقاعد الكافية للطلاب بما يضمن أداءهم للامتحانات في ظروف ملائمة.

من جهة أخرى، تتواصل أعمال التصحيح داخل كنترولات الإدارات التعليمية بالتوازي مع انتهاء الامتحانات، حيث يجري رصد الدرجات ومراجعتها بدقة تمهيدًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية فور الانتهاء من كافة مراحل التصحيح والمراجعة واعتمادها رسميًا من المحافظين.