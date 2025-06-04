نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مد فترة الحجز في "سكن لكل المصريين 7" لمتوسطي الدخل 2025.. خطوات الحجز ورفع المستندات عبر موقع صندوق الإسكان الاجتماعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - استجابة للإقبال الكبير من المواطنين على حجز الوحدات السكنية، قررت وزارة الإسكان مد فترة الحجز ضمن الطرح الأول من إعلان المبادرة الرئاسية "سكن لكل المصريين 7" للمواطنين متوسطي الدخل، حرصًا على تمكين أكبر عدد ممكن من الاستفادة من الطرح الجديد.

وقد شهد الإعلان إقبالًا ملحوظًا من المواطنين، حيث أظهرت الإحصاءات قيام 16،947 مواطنًا بسداد رسوم التسجيل من خلال مكاتب البريد المميكن، بينما سدد 14،574 مواطنًا مقدمات جدية الحجز، فيما قام 9،814 مواطنًا بالتسجيل على الموقع الإلكتروني ورفع المستندات المطلوبة بنجاح.

يُسمح للمواطنين بالتقديم لحجز وحدة سكنية في المدن الجديدة فقط، بشرط أن يكونوا مرتبطين بمكان طرح الوحدة سواء عن طريق محل الإقامة أو العمل، ويُستثنى من ذلك الوحدات المطروحة بالمحافظات (سواء الجاهزة للتسليم أو تحت الإنشاء). كما يمكن للمواطنين المقيمين أو العاملين في محافظتي الإسكندرية ومطروح التقديم للوحدات المطروحة في مدينة العلمين الجديدة، على أن تُوضح شهادة الدخل مكان العمل بدقة.

على المواطنين الراغبين في الحجز تجهيز المستندات المطلوبة كما وردت في كراسة الشروط، ورفعها في ملف PDF لا يزيد حجمه عن 2 ميجابايت عبر الموقع الرسمي للحجز:

