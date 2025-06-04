نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حملة مسائية.. إزالة 1200 حالة إشغال للمقاهي والكافيهات في الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على استمرار تنفيذ الحملات اليومية صباحًا ومساءً على مستوى الأحياء والمراكز للتصدي لكافة صور الإشغالات والتعديات وتحقيق الانضباط في الشارع بما يُسهم في تيسير الحركة المرورية والحفاظ على المظهر الحضاري.

وفي ذلك الإطار، اطّلع محافظ الجيزة على جهود حملات حي الهرم في التصدي لمخالفات المقاهي والكافيهات خلال الفترة المسائية، حيث تم تنفيذ حملة مكبرة على شارعي المريوطية فيصل واللبيني فيصل، وأسفرت عن رفع ١٢٠٠ حالة إشغال متنوعة للمقاهي والكافيهات والمنشآت التجارية، وتم خلالها رفع الإشغالات والتحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وجاءت الحملة بقيادة المهندس طه عبد الصادق، رئيس حي الهرم، وتحت غطاء أمني بقيادة اللواء أحمد فتحي، مدير شرطة مرافق الجيزة، وبإشراف الأستاذ مصطفى عبد العليم، نائب رئيس الحي للقطاع الشمالي.

IMG-20250603-WA0165

IMG-20250603-WA0170

IMG-20250603-WA0167

IMG-20250603-WA0166

IMG-20250603-WA0164

IMG-20250603-WA0163

IMG-20250603-WA0168