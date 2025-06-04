نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ابتداءً من 12 يونيو... تشغيل المطاعم داخل منطقة أهرامات الجيزة فترة ليلية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المجلس الأعلى للآثار عن إطلاق خدمة جديدة ومميزة في منطقة أهرامات الجيزة، حيث ستبدأ مجموعة المطاعم المطلة على هرم الملك خوفو في العمل خلال فتره ليلية ابتداءً من 12 يونيو، بعد انتهاء إجازة العيد.

وتأتي هذه المبادرة بالتعاون مع شركة أوراسكوم بيراميدز للخدمات الترفيهية، التي كشفت عن تفاصيل التشغيل الليلي لمجمع مطاعم الملك خوفو. فسيبدأ العمل رسميًا يوم 12 يونيو 2025، من الساعة السابعة مساءً، مع تنظيم نقل مباشر للزوّار عبر حافلات خاصة من مركز الزوار الجديد، الذي تم تزويده بإضاءة تعمل بالطاقة الشمسية لإضفاء أجواء آمنة ومريحة.

أما عن تصميم المجمع، فهو يجمع بين الطراز المعماري العصري والملامح المصرية الأصيلة، ويطل على أخر عجائب الدنيا السبع، هرم الملك خوفو. ويضم مجموعة من الوجهات الراقية مثل مطاعم "خوفو"، و"بيسترو خوفو"، و"لا دوريه"، و"بيلز"، و"كافيه بريدفاست"، لتلبية مختلف الأذواق، بما يعكس عراقة الموقع ورُقيّ الضيافة العالمية.

وتُعد هذه الخطوة جزءًا من خطة تطوير شاملة تهدف لإتاحة تجربة استثنائية للزوار، حيث يمكنهم الآن الاستمتاع بجمال الأهرامات في أجواء مسائية فريدة تبرز عراقة الحضارة المصرية.

أهرامات الجيزة

تعد أهرامات الجيزة من أشهر المعالم الأثرية في العالم، وتقع على الضفة الغربية لنهر النيل بالقرب من مدينة القاهرة.

تتكون من ثلاثة أهرامات رئيسية، هرم خوفو (الأكبر)، وهرم خا إف رع، وهرم منكاو رع، وتم بناؤها خلال الأسرة الرابعة في عهد الدولة القديمة (نحو 2589-2566 قبل الميلاد) كقبور للملوك.

تعتبر أهرامات الجيزة من عجائب الدنيا السبع القديمة، وهي الوحيدة التي لا تزال قائمة حتى اليوم، تجذب ملايين السائحين سنويًا وتعتبر رمزًا للحضارة المصرية القديمة وعظمتها