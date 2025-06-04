نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تنفيذ المرحلة الثالثة من مبادرة "أحلام الأجيال" بمحافظة كفر الشيخ لدمج كبار السن والأطفال بدور الرعاية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

تواصل وزارة التضامن الاجتماعي تنفيذ فعاليات المرحلة الثالثة من النسخة الثانية لمبادرة "أحلام الأجيال"، تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والتي تهدف إلى دمج كبار السن والأبناء في مؤسسات الرعاية الاجتماعية من خلال أنشطة تفاعلية ومجتمعية مشتركة.

واستضافت محافظة كفر الشيخ هذه المرحلة من المبادرة بحضور الأستاذ سيد مسلم، مدير مديرية التضامن الاجتماعي بالمحافظة، والأستاذ محمود شعبان، مدير عام الإدارة العامة لرعاية المسنين، وعدد من قيادات قطاع الرعاية والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح الدكتور وائل عبد العزيز، رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن مبادرة "أحلام الأجيال" تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتحسين جودة خدمات الرعاية المتكاملة، وتعزيز بيئة إيجابية تشجع على التفاعل الأسري والاجتماعي بين كبار السن والأطفال. ولفت إلى أن النسخة الثانية من المبادرة تستهدف 4 محافظات بمشاركة 150 مسنًا و200 طفل من دور الرعاية.

وشهدت فعاليات كفر الشيخ مشاركة 50 من كبار السن من دور وأندية المسنين، و50 طفلًا من فاقدي الرعاية الأسرية، وتضمنت عددًا من الأنشطة المتنوعة من عروض فنية وغنائية ومسابقات ثقافية، إلى جانب معرض للمشغولات اليدوية للمسنين، وتقديم الأطفال هدايا رمزية تعبيرًا عن الود والتقدير.

وأشار محمود شعبان إلى أن كفر الشيخ تمثل المحطة الثالثة في المبادرة، بعد تنفيذ المرحلة الأولى بمحافظة السويس، والمرحلة الثانية بمحافظة الدقهلية، واللتين شهدتا تفاعلًا كبيرًا من المشاركين.

وأكد أن الوزارة تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تنفيذ رؤية شاملة تضمن الحماية والرعاية لكبار السن، مع تعزيز الدمج المجتمعي وتوسيع دائرة التوعية بقضاياهم، دعمًا لمحور الرعاية الاجتماعية الذي تتبناه وزارة التضامن.

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