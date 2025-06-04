نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يعقد لقاء الثلاثاء الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة من المواطنين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - عقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة لقاء المواطنين الأسبوعي لبحث الشكاوى والطلبات المقدمة، والعمل على حلها بشكل جذري ومباشر وذلك في إطار خطة الدولة لتعزيز آليات التواصل مع المواطنين بما يسهم في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم.

وشهد اللقاء بحث الشكاوى والطلبات المقدمة من مواطني أحياء الدقي والوراق وبولاق الدكرور والعمرانية.

في بداية اللقاء استمع محافظ الجيزة إلى شكوى أحد المواطنين من قاطني شارع بولس حنا لتضرره من قيام المستشفى الملاصقة لعقاره بفتح شبابيك ومطلات بالمخالفة للقانون.

وقد كلف المحافظ رئيس حي الدقي بمعاينة المستشفى محل الشكوى على الطبيعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفة.

كما بحث محافظ الجيزة شكوى مقدمة من مواطن مقيم بشارع المدينة المنورة يتضرر فيها من وجود مطعم مخالف للرسومات الهندسية يتسبب في إزعاج مستمر وانبعاث روائح كريهة ملوثة للبيئة وتضر بصحة السكان.

وقد كلف المحافظ بتشكيل لجنة برئاسة رئيس مدينة الجيزة، وتضم في عضويتها رئيس حي الدقي، والإدارة العامة للسياحة، والمكتب الهندسي بالمحافظة، والشؤون القانونية، وشؤون البيئة، لمعاينة المطعم محل الشكوى على الطبيعة، وفحص ملف الترخيص بالكامل، ومطابقة الرسومات الهندسية على أرض الواقع، مع عرض تقرير وافٍ بما تم، لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم.

كما تقدمت إحدى المواطنات من قاطني حي الوراق بشكوى تتضرر فيها من وجود محل لتصنيع الأحذية والشنط يعمل دون ترخيص وغير ملتزم بإجراءات الحماية المدنية، ويستخدم مواد قابلة للاشتعال وسط الكتلة السكنية، بما يهدد أمن وسلامة قاطني العقار.

وعلى الفور قام حي الوراق باتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشكوى، وتم غلق وتشميع المحل لمزاولته نشاطًا دون الحصول على التراخيص اللازمة بالتنسيق مع شرطة المرافق.

وشدد المحافظ على رئيس حي الوراق بضرورة المتابعة الميدانية المستمرة للموقع محل الشكوى، وعدم السماح بتكرار المخالفة.

كما تضمن اللقاء بحث عدد من الشكاوى المقدمة من أحياء بولاق الدكرور والعمرانية، حيث وجه المحافظ رؤساء الأحياء المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وسرعة التعامل معها وحلها.

حضر اللقاء هند عبد الحليم، نائب المحافظ ومحمد نور السكرتير العام ورئيس مدينة الجيزة، ورؤساء الأحياء، والإدارات المختصة.

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