نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس مدينة العياط ينفذ حملات إنارة ونظافة بالقرى لاستقبال عيد الأضحى المبارك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يشهد مركز ومدينة العياط التابع لمحافظة الجيزة، بتوجيهات من المهندس ياسين سيد ياسين، رئيس مركز ومدينة العياط، حملات مكثفة للنظافة ورفع المخلفات وتطوير الإنارة العامة، وذلك في إطار الاستعدادات لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

ووجه المهندس ياسين سيد ياسين، رؤساء الوحدات المحلية بضرورة تكثيف حملات النظافة ورفع المخلفات من جميع القرى، بالإضافة إلى إنارة وتدعيم الطرق الرئيسية، لضمان مظهر حضاري ولائق خلال فترة العيد.

وفي استجابة فورية لهذه التوجيهات، نفذت الوحدة المحلية بالناصرية، بقيادة محمود نجيب رئيس الوحدة المحلية، حملة نظافة مكبرة بقرية السعودية، لرفع المخلفات من أماكن تجمعها، وتنظيف الطريق الرئيسي للقرية بشكل شامل.

وفي سياق متصل، قام عبدالباقي حسن، مدير إدارة الإنارة بمجلس مدينة العياط، بجهود كبيرة لتدعيم منظومة الإنارة بالقرى والطرق الرئيسية، تضمنت هذه الجهود توفير وتركيب الكشافات اللازمة وصيانة الأعمدة الكهربائية، لضمان إنارة كافية وآمنة للمواطنين.

وتأتي هذه الحملات المكثفة ضمن خطة شاملة تهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة نظيفة ومضيئة استعدادًا لعيد الأضحى المبارك.

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