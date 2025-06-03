محافظ البنك المركزي وأشرف صبحي وعبد اللطيف المناوي في عزاء والدة عمرو الجنايني

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:34 مساءً - شهد عزاء والدة عمرو الجنايني، الرئيس السابق للجنة الخماسية لإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، حضور عدد كبير من الشخصيات العامة والمسؤولين الحاليين والسابقين في الدولة.

وتقدم الحضور حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والكاتب الصحفي عبد اللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحف بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

كما حضر العزاء كل من: أشرف سلمان وزير الاستثمار الأسبق، والسيد القصير وزير الزراعة السابق، والنجم حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، والدكتور عمرو الجارحي وزير المالية الأسبق، وعماد زيادة، النجم مصطفى شعبان.

وقد توافد المعزون لتقديم واجب العزاء وتأكيد الدعم والمساندة لعائلة الجنايني في هذا المصاب الأليم، وسط أجواء من الحزن والمواساة.