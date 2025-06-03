نموذج استرشادى لامتحان الدراسات الاجتماعية لطلاب الشهادة الإعدادية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 10:34 مساءً - يؤدي طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، غدًا الأربعاء 4 يونيو 2025، امتحان مادة الدراسات الاجتماعية، وذلك آخر أيام امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2024/2025.

وتسهيلًا على الطلاب، أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، نموذج استرشادي لامتحان مادة الدراسات الاجتماعية بنظام (البوكليت)، لمساعدتهم على التدريب على شكل الورقة الامتحانية، وتعزيز مهارات الحل والتفكير المنظم وإزالة رهبة الامتحانات لديهم وتحقيق أعلى معدلات الأداء.

وأكدت المديريات التعليمية أنه لا يوجد اختلاف فى مواصفات امتحان البوكليت بالفصل الدراسي الثاني لامتحانات الشهادة الإعدادية، حيث أن الأسئلة بنفس مواصفات امتحان الفصل الدراسي الأول، وتعتمد على جزئيات مقالية واختيارية وصح وخطأ وأكمل وعلل أو بما تفسر حسب طبيعة كل مادة دراسية، موضحة أبرز المعلومات عن نظام البوكليت وأهميته على النحو التالي:

- كراسة البوكليت تتضمن الأسئلة ومساحة الإجابة المخصصة لكل سؤال.

- الهدف من تعميم نظام البوكليت بامتحانات الشهادة الإعدادية هو تقليل ظاهرة الغش بالامتحانات.

- تقليل فرص الغش من خلال توزيع الأسئلة على أكثر من ورقة مما يصعب تسريبها على عكس تركيز جميع الأسئلة في ورقة واحدة أو ورقتين يسهل تصويرها وتسريبها.

- يوفر على الطالب الوقت لنقل الأسئلة من ورقة الأسئلة إلى ورقة الإجابة بل تتم الإجابة على الأسئلة في نفس الورقة.

- يتيح المرونة الكافية لزيادة عدد الأسئلة المقالية أو تقليلها حسب طبيعة كل مادة.

- يتيح للطالب الأجابة على كل سؤال في حدود المساحة المتاحة للإجابة عليه عقب السؤال بلا إفراط أو تفريط.

- يمكن من خلاله بسهولة إثبات حالات الغش في الامتحانات من خلال مقارنة إجابات الطلاب في نفس الامتحان.