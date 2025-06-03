الرياض - كتبت رنا صلاح - شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في اجتماع رفيع المستوى عبر تقنية الفيديو كونفرانس، ضمن التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية، والمزمع إقامته في إسبانيا أواخر يونيو من عام 2025. وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن هذا الاجتماع يهدف إلى توفير الدفع السياسي اللازم لإنجاح المؤتمر المرتقب، الذي يعد منصة دولية مهمة لجذب التمويل وتحفيز المستثمرين في مشروعات ذات صلة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، إلى جانب تعزيز التعاون بين الدول لسد الفجوة التنموية المتفاقمة عالميًا.

السيسي يلقي كلمة في الاجتماع رفيع المستوى حول المؤتمر الدولي لتمويل التنمية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس السيسي ألقى كلمة خلال الاجتماع، حيث عرض فيها أبرز عناصر الرؤية المصرية فيما يخص دعم جهود المجتمع الدولي في مجال تمويل التنمية وتعزيز الشراكات المؤثرة في هذا الإطار. وقد استهل الرئيس السيسي كلمته بتقديم الشكر للأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، على دعوته الكريمة وانخراطه الفعال في تعبئة الدعم العالمي، وأيضًا لرئيس وزراء إسبانيا، بيدرو سانشيز، تقديرًا لاستضافة بلاده للمؤتمر ودوره القيادي في الإعداد الفني والتنظيمي له.

أشار السيد الرئيس خلال كلمته إلى أن تنظيم المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية يأتي في مرحلة حرجة على الصعيد العالمي، مع تصاعد الأزمات الجيوسياسية وتزايد السياسات الحمائية والإجراءات الانفرادية، ما أدى إلى تباطؤ حركة تحقيق الأهداف الإنمائية وزيادة الفجوة التمويلية التي تعيق التقدم، إضافة إلى آثار التغير المناخي على الأنشطة الاقتصادية وخلخلة منظومة التجارة الدولية، وهو الأمر الذي يثقل كاهل الدول النامية ويحد من قدرتها على دفع جهود النمو الشامل.

وبيّن الرئيس السيسي أن المجتمع الدولي اتفق في عام 2015 على أجندة التنمية المستدامة باعتبارها إطارًا يضمن تحسين حياة الشعوب، غير أن الفجوة المتسعة في التمويل والتنمية باتت تهدد إمكانية الوصول إلى تحقيق هذه الأهداف بحلول عام 2030 إذا لم تُتخذ تدابير فعالة وعاجلة لمعالجة هذا الوضع.

وفي هذا السياق، أعرب الرئيس عن تطلع مصر إلى أن ينتج عن المؤتمر المقبل نتائج واقعية وطموحة تعكس التزام الدول المشاركة بالإسراع نحو تنفيذ أجندة التنمية المستدامة. وحدد الرئيس ثلاث أولويات رئيسية؛ أولها ضرورة بلورة خارطة طريق تسهِّل حصول الدول النامية على التمويل الميسر منخفض التكلفة، وذلك يستوجب معالجة الاختلالات القائمة في النظام المالي العالمي وتعزيز التعاون مع شركاء التنمية.

كما شدد السيسي على أهمية التوصل إلى تفاهمات واضحة حول إصلاح بنية الديون العالمية، وابتكار آليات فعالة لإدارة الديون في الدول الأقل والشريحة المتوسطة من الدخل، حيث يعيش ثلثا سكان العالم من الفقراء، محذرا من أن غياب نتائج عملية في هذا المجال قد يؤدي إلى نشوء أزمة ديون عالمية جديدة، تجعل فجوة التنمية أكثر اتساعًا.

وأكد الرئيس كذلك على ضرورة توفير الدعم الفني وبناء القدرات للدول النامية، بما يشمل نقل الخبرات والتكنولوجيا وتوسيع آفاق استخدام التقنيات الرقمية كالذكاء الاصطناعي، لتدعيم مساعي هذه الدول في تحقيق التنمية المستدامة وحسن استثمار مواردها الوطنية.

وختم الرئيس كلمته بالتنويه إلى أن نجاح المؤتمر الدولي الرابع لتمويل التنمية رهين بمستوى الطموح والجديّة التي ستنعكس في نتائج المؤتمر النهائية، داعيًا إلى تضافر الإرادة السياسية وتغليب روح التعاون والعمل متعدد الأطراف، بما يُحفز دفع عجلة التنمية ويلبي تطلعات الشعوب في حياة كريمة ومستقبل أكثر إشراقاً.