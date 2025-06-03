نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بحضور وزير الرياضة.. «نقابة أطباء القاهرة» تستعد لإطلاق ماراثون للأطباء بمركز شباب الجزيرة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت نقيب أطباء القاهرة الدكتورة شيرين غالب انطلاق فعاليات ماراثون أطباء القاهرة تحت عنوان «يوم صحة القلب»؛ برعاية وزارة الشباب والرياضة، وبمشاركة وحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، إلى جانب نخبة من كبار وشباب الأطباء والرياضيين والمؤثرين، وذلك يوم السبت 14 يونيو 2025 بمركز شباب الجزيرة

بدورها وجهت الدكتورة شيرين، نقيب أطباء القاهرة، الشكر إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة على دعمه الدائم للأنشطة والفعاليات التي تهدف إلى نشر التوعية وتشجيع المجتمع على الانخراط في ممارسة الرياضة

وقالت شيرين غالب إن ماراثون أطباء القاهرة تحت عنوان «يوم صحة القلب» يمثل مبادرة رياضية صحية هادفة تجمع بين الرياضة والتوعية الصحية من أجل مستقبل أكثر صحة وحياة أكثر نشاطًا، لافتة إلى أنه من المقرر حضور أكثر من ٥٠٠ طبيب وطبيبة في هذه المبادرة للتوعية بخطورة أمراض القلب

وأوضحت الدكتورة شيرين غالب أن البرنامج العلمي للمؤتمر يتضمن أيضًا استعراضًا لأهم التوصيات الطبية والخطوات الاستباقية للوقاية الأولية والثانوية من أمراض القلب وتجنب مضاعفاتها، فضلًا عن مناقشة أحدث الإمكانيات والتقنيات الطبية المستخدمة في التشخيص والعلاج، كما يتضمن محاضرات عن مخاطر الأدوية والمشروبات التي تضر بصحة القلب والرياضيين، وذلك بمشاركة أساتذة واستشاريين من مختلف الجامعات والمعاهد والمراكز الطبية المتخصصة، مؤكدة أن مصر شهدت خلال الفترة الأخيرة تزايدًا في حالات توقف القلب المفاجئ، ما أثار قلقًا واسعًا في المجتمع وبين الأوساط الطبية؛ لذا ستُقدم هذه الفعالية روشتة طبية للوقاية

ومن جانبه قال الدكتور جوزيف وحيد، الأمين العام المساعد ومقرر اللجنة الاجتماعية بنقابة أطباء القاهرة، إن ماراثون أطباء القاهرة يأتي ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تستهدف توسيع مشاركة أعضاء النقابة وأسرهم، لافتًا إلى أن اليوم سيتضمن سلسلة من الفعاليات الرياضية والفنية والتوعوية، موجّهًا الدعوة إلى كافة أعضاء الجمعية العمومية للأطباء للحضور والمشاركة