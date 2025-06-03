نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نائب محافظ الجيزة يتفقد أعمال الخطة الاستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك بأوسيم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى ابراهيم الشهابي نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن جولة ميدانية بمركز أوسيم، وذلك في أطار تكليفات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة.

كما تفقد نائب محافظ الجيزة، أعمال الخطة الأستثمارية للتطوير وتركيب بلاط الانترلوك مشددا بتلافي الملاحظات ورفع معدلات التنفيذ مع الأنتهاء من الأعمال في مواعيدها المحددة.

كما تفقد قريتي شنباري وزاوية نابت لمتابعة الحالة العامة للنظافة والأشغالات، مشددا برفع مستوي النظافة أول بأول.

كما تابع نائب محافظ الجيزة، انتظام سير العمل بملف التصالح على مخالفات البناء بالمركز التكنولوجي للمدينة مشددا بالأسراع في معدلات الأنجاز مع العمل في تقديم كافة سبل الدعم والتسهيلات اللازمة مع المواطنين.

وعقد الشهابي، اجتماعا مع مسؤولي المدينة لمتابعة ملفات التصالح علي مخالفات البناء والتقنين علي أراضي أملاك الدولة والمتغيرات المكانية بنطاق المركز والمدينة.

رافق نائب محافظ الجيزة، محمود حسين رئيس مركز اوسيم والمهندس حسام الدين محمد خليل مشرف مشروعات الرصف بأوسيم بمديرية الطرق.

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