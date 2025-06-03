نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة التضامن الاجتماعي تكرم الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة لتميزها في أداء المهام خلال مايو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كرّمت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، تقديرًا لأدائها المتميز خلال شهر مايو، وتحقيقها معدلات إنجاز مرتفعة في تنفيذ المهام الموكلة إليها، وذلك بحضور المهندسة مرجريت صاروفيم، نائبة الوزيرة.

وسلّمت الوزيرة شهادات تقدير للأستاذ خليل محمد، رئيس الإدارة المركزية لشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، وعدد من العاملين بالإدارة، تقديرًا لجهودهم المخلصة وإسهامهم الفعّال في رفع كفاءة الأداء داخل القطاع.

يأتي هذا التكريم في إطار نهج الوزارة لتكريم الإدارات المتميزة ضمن عملية التقييم المؤسسي الدورية، التي تهدف إلى تعزيز روح المنافسة الإيجابية وتحفيز الكوادر الوظيفية على التميز والاستدامة في الأداء.

من جانبهم، أعرب العاملون بالإدارة عن شكرهم وامتنانهم لهذه اللفتة، مؤكدين التزامهم بمواصلة العمل بنفس مستوى الكفاءة والجدية خلال الفترة المقبلة.

1000408337

1000408338

1000408336

1000408334