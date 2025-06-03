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مصطفى مدبولي يشهد غدا إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول من منطقة الأهرامات

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مصطفى مدبولي يشهد غدا إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول من منطقة الأهرامات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 يونيو 2025 07:28 مساءً - يشهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء ، إطلاق خدمات الجيل الخامس للمحمول في مصر رسمياً، بمنطقة الأهرامات في الجيزة.

 

الجيل الخامس للمحمول5G، هو أحدث تقنيات الاتصالات اللاسلكية، ويتميز بسرعات نقل بيانات أعلى بكثير من الأجيال السابقة، مع زمن استجابة أقل يصل إلى أجزاء من الثانية، هذه الخصائص تتيح تشغيل تطبيقات وتقنيات متطورة مثل المدن الذكية، السيارات ذاتية القيادة، الواقع المعزز، والذكاء الاصطناعي بشكل أكثر كفاءة وسلاسة.

 

كما يرأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدا الأربعاء ، اجتماع الحكومة الأسبوعي، قبل عيد الأضحي المبارك، لمتابعة الاستعدادات النهائية لعيد الأضحي وتوافر السلع، ويعقب الاجتماع عقد المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء.

 

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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