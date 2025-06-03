الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، مجهودات المديرية خلال شهر مايو الماضي، من خلال الحملات التي تم تنظيمها على المجازر ومحلات الجزارة وبيع اللحوم والدواجن المنتشرة على مستوى المحافظة.

ضبط 25.5 طن لحوم ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمي خلال شهر في القليوبية

وذلك في إطار الحرص على صحة المواطن وضمان جودة وسلامة السلع المستهلكة، وأوضحت المديرية، في بيان لها، أن ذلك جاء في إطار الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، ومحافظ القليوبية المهندس أيمن عطية.

بالإضافة إلى توجيهات رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية الدكتور حامد الأقنص، والدكتورة لمياء عطية مدير مديرية الطب البيطري بالقليوبية، والدكتورة أنوار مصطفى مصيلحي مدير عام المجازر والصحة العامة، والدكتور طاهر السيد مدير إدارة المجازر بالمديرية.

وأضافت المديرية أنه تم خلال شهر مايو ضبط 25533 كيلو مضبوطات، وتم تحرير 20 محضر، كما توجت إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بمديرية الطب البيطري بالقليوبية بالمركز الثالث على مستوى الجمهورية في التفتيش على اللحوم.