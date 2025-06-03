الرياض - كتبت رنا صلاح - تنفيذاً لتوجيهات النائب العام المستشار محمد شوقي بشأن مراجعة أوضاع جميع المتهمين قيد الحبس الاحتياطي، وبغرض تحقيق متابعة مستمرة وضمان مراجعة دقيقة للوضع القانوني لهؤلاء المتهمين على نحو منتظم، أصدر المستشار رئيس الاستئناف، والذي يتولى حالياً أعمال المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا، قراراً بالإفراج عن خمسين متهماً من المحبوسين احتياطياً. وجاء هذا الإجراء في إطار قضايا ما تزال النيابة تجري تحقيقات موسعة بشأنها.

النيابة العامة تفرج عن 50 متهما من المحبوسين احتياطيا

تأتي هذه الخطوة كجزء من حرص النيابة العامة على تطبيق العدالة ومراعاة الحريات المكفولة بالقانون، وكذلك تأكيد المبادئ التي تنادي بضرورة مراجعة فترات الحبس الاحتياطي وعدم تجاوزها للمقتضى القانوني، بما يحافظ على التوازن بين الإجراءات القانونية وضمانات حرية الأفراد. وتهدف عملية المراجعة المستمرة إلى التأكد من سلامة القرارات الصادرة بشأن الحبس الاحتياطي، وضمان عدم استمرار احتجاز المتهمين إلا وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها قانوناً.

وقد جاء قرار الإفراج بعد دراسة دقيقة لحالات المتهمين ومدى توافر شروط استمرار حبسهم، حيث باشرت الجهات المختصة فحص ملفات خمسين متهماً ممن كانوا رهن الحبس على ذمة التحقيقات، ورأت النيابة بعد التدقيق والمراجعة القانونية أن المصلحة العامة والعدالة تقتضي الإفراج عنهم، مع استمرار التحقيقات في القضايا المنسوبة إليهم. وأكد مصدر قضائي أن الإفراج لا يعني إسقاط الاتهامات الموجهة، بل هو إجراء قانوني يتيح للمتهمين مباشرة حياتهم مع إمكانية استدعائهم حال الحاجة لاستكمال إجراءات التحقيق أو المحاكمة.

وتعكس هذه القرارات رؤية النيابة العامة الحريصة على مواءمة مقتضيات العدالة مع الحقوق الدستورية، من خلال الحرص الدائم على الالتزام بالفترات المحددة للحبس الاحتياطي وإعادة النظر في أوامر تجديد الحبس بشكل دوري تجنباً لأي انتهاك لحق المتهم في الحرية. كما يندرج ذلك تحت مظلة سياسات الدولة الرامية إلى تفعيل الضمانات القانونية وتعزيز الشفافية والمتابعة الدورية لحالات التوقيف.

وشددت النيابة العامة على أن مراجعة أوضاع المحبوسين احتياطياً مستمرة ولن تقتصر على هذا العدد، إذ تتبنى منهجاً قائماً على دراسة كافة الطلبات والملفات، مع مراعاة ما يرد إليها من تحديثات بشأن الظروف القانونية أو المستجدات التي تطرأ أثناء التحقيقات. وتبرز أهمية تلك الخطوات في تعزيز ثقة المواطنين في أجهزة العدالة الجنائية، مما يسهم إيجاباً في ترسيخ دولة القانون وصون كرامة الأفراد، فضلاً عن ضمان أن يكون الاحتجاز المؤقت مبرراً ومحدداً ضمن أضيق الحدود وبما يتسق مع المعايير القانونية الوطنية والدولية المعتمدة.

ومن المتوقع أن تُستكمل النيابة خطواتها، سواء فيما يتعلق بملفات المتهمين المفرج عنهم أو فيما يخص قضايا مشابهة يجرى العمل عليها، كما أكدت أنها تضع نصب عينيها تحقيق العدالة وحماية مصالح المجتمع، دون المساس بالحقوق والحريات المكفولة للجميع.