الرياض - كتبت رنا صلاح - كشفت الجريدة الرسمية عن صدور تسعة قرارات جديدة أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتعلق بتخصيص عدد من قطع الأراضي بغرض تنفيذ مشروعات متنوعة في محافظات مصرية متعددة. تأتي هذه الخطوة في إطار حرص الدولة على دفع عجلة التنمية الشاملة، وتلبية الاحتياجات المتزايدة للمجتمع بكل قطاعاته.

صدور 9 قرارات جمهورية بتخصيص أراض لمشروعات ونشرها في الجريدة الرسمية

وشملت القرارات تخصيص أراضٍ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية في مختلف الأقاليم، بما يسهم في تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة للمواطنين. وتنوعت الأهداف المرجوة من تلك المشروعات بين تعزيز الخدمات التعليمية والصحية، إلى جانب تطوير قطاعات الإسكان والمرافق والنقل، ما يعكس حرص القيادة السياسية على توزيع التنمية بشكل متوازن بين محافظات الجمهورية. وجاءت هذه المشروعات استجابة لمطالب مجتمعية وحكومية سعت لتوفير مواقع ملائمة في إطار خطط الدولة الاستراتيجية للنهوض بالاقتصاد وتعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة.

وتمت مراعاة الجوانب الفنية والقانونية والإدارية اللازمة خلال عملية اختيار الأراضي وتخصيصها، حيث جرت الدراسة لضمان ملاءمتها من حيث الموقع والمساحة، بالإضافة إلى ضمان تحقيق الفائدة المرجوة منها بأسرع وتيرة ممكنة. وشمل التخصيص أراضي في المحافظات الساحلية والصعيد والدلتا، وذلك لتفعيل مبدأ العدالة المكانية والوصول بالخدمات إلى مختلف شرائح المجتمع.

وقد أولت القيادة السياسية عناية خاصة لمشروعات الصحة والتعليم، كونها تشكل حجر الأساس لتحقيق الاستدامة في التنمية ورفع كفاءة العنصر البشري. ومن المتوقع أن تساهم تلك المشروعات في توفير فرص عمل جديدة والحد من معدلات البطالة، فضلاً عن تطوير مستوى الخدمات العامة، بما يعزز من رضاء المواطنين عن الأداء الحكومي. وأكدت مصادر مطلعة أن تخصيص الأراضي لم يقتصر على إقامة منشآت حكومية، بل امتد ليشمل مشروعات استثمارية تستهدف دعم الاقتصاد المحلي وفتح آفاق جديدة أمام القطاع الخاص بما يتماشى مع خطط الدولة لجذب رؤوس الأموال وتحفيز الاستثمار.

وفي سياق متصل، أشار مسؤولون إلى أن تخصيص هذه الأراضي سيسهم في معالجة بعض المشكلات المزمنة في عدد من المحافظات، وعلى رأسها نقص الخدمات الأساسية واحتياجات التنمية العمرانية ومواجهة العشوائيات. كما رحبت مجالس إدارات المحافظات المعنية بتلك القرارات، وأكدت أنها ستشرع فوراً، بعد اتخاذ الإجراءات الرسمية، في التنسيق مع الجهات المختصة للبدء في تنفيذ المشروعات على الأرض.

تأتي هذه الخطوات في خضم الجهود الحكومية المتواصلة لتقوية ركائز الدولة وتوفير حياة كريمة للمواطنين في شتى أرجاء البلاد. وتعكس القرارات الصادرة رغبة جادة في رفع مستوى المعيشة وتيسير حصول الجميع على الخدمات الأساسية، مع إتاحة فرص متزايدة للشباب والمرأة من خلال المشروعات الجديدة. ويؤكد مراقبون أن استمرار الدولة في تبني مثل هذه السياسات من شأنه أن يحدث نقلة نوعية حقيقية في هيكل التنمية الاقتصادية والاجتماعية بمصر، ويدفع باتجاه تحقيق الأهداف المرسومة لرؤية مصر 2030.