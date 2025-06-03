نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل- الحكومة تنفي نقص تذاكر قطارات عيد الأضحى وتؤكد توافرها إلكترونيًا وبالمحطات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - "مجلس الوزراء: لا صحة لبيع تذاكر القطارات في السوق السوداء قبل العيد"

في ضوء ما تردد عبر بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي بشأن نقص تذاكر قطارات السكك الحديدية لعيد الأضحى وبيعها في السوق السوداء، أصدر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بيانًا رسميًا لتوضيح الحقائق.

تذاكر القطارات متوفرة.. والحجز منظم وآمن

أكد المركز أن تذاكر القطارات متاحة ومتوفرة بجميع المحطات الرسمية ونقاط البيع، كما أن نظام الحجز الإلكتروني يعمل بكفاءة، سواء عبر الموقع الرسمي لهيئة السكك الحديدية أو تطبيق الهاتف المحمول، دون انقطاع.

وأشار البيان إلى أن النظام الحالي للحجز يمنع التلاعب، حيث يُتاح بحد أقصى 4 تذاكر لكل راكب باستخدام الرقم القومي، مما يمنع التكدس أو التلاعب في عمليات البيع.