عاجل- "مدبولي يتابع مشروعات الدلتا الجديدة: دعم الكهرباء لزراعة ملايين الأفدنة واستصلاح الأراضي

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أحمد جودة - القاهرة - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمتابعة تنفيذ البنية الأساسية لمشروعات الدلتا الجديدة والاستصلاح الزراعي، خاصة في مجال التغذية الكهربائية، التي تُعد ركيزة رئيسية لدعم التنمية الزراعية.

جاء الاجتماع بحضور ممثلين عن وزارتي الكهرباء والدفاع، وجهاز "مستقبل مصر للتنمية المستدامة"، وعدد من القيادات التنفيذية في قطاع الكهرباء، والهيئة الهندسية للقوات المسلحة.

دعم كهربائي ضخم لمشروعات "الدلتا الجديدة"

في مستهل الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على أهمية الإسراع في تنفيذ أعمال البنية التحتية، خاصة مشروعات الكهرباء، لدعم التوسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، ضمن مشروع "الدلتا الجديدة"، الذي يمثل أحد أكبر المشروعات التنموية في قطاع الزراعة.

وقدمت المهندسة صباح مشالي، نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عرضًا شاملًا حول مستجدات تنفيذ مشروعات التغذية الكهربائية الخاصة بمناطق الاستصلاح الزراعي التابعة لجهاز "مستقبل مصر"، وخاصة في مناطق المصدر الشرقي لفرع رشيد.

وأوضحت أنه تم إنشاء ثلاث محطات محولات جديدة لخدمة تلك المناطق، إلى جانب استعراض نسب تنفيذ خطوط الربط وكابلات الجهد المتوسط المرتبطة بهذه المحطات.

خمس محطات جديدة للدلتا الجديدة

كما تطرقت مشالي إلى مشروعات الكهرباء الخاصة بمناطق "الدلتا الجديدة"، التي تتضمن إنشاء خمس محطات محولات جديدة ضمن المخطط العام، موضحة نسب الإنجاز وخطط الربط الكهربائي بكل محطة.

وأكدت أن الوزارة تولي أهمية خاصة للمحطات ذات الأولوية لضمان تغذية مستمرة وفعالة للمناطق الزراعية الجديدة، بما يُسهم في دعم منظومة الأمن الغذائي لمصر.