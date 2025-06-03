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السكة الحديد تُعلن تشغيل قطارات مخصوصة خلال إجازة عيد الأضحى

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر السكة الحديد تُعلن تشغيل قطارات مخصوصة خلال إجازة عيد الأضحى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن تشغيل عدد من القطارات المخصوصة إلى جانب القطارات الحالية والإضافية، بهدف استيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد المسافرين خلال أيام الإجازة.

وأوضحت الهيئة، في بيان قبل قليل، تفاصيل تشغيل القطارات المخصوصة التي ستعمل خلال فترة العيد، والتي جاءت على النحو التالي:

الأربعاء 4 يونيو 2025

قطار مخصوص رقم 1950 (فرنساوي مطور)
- الخط: القاهرة / الأقصر
- قيام: الساعة 23:40 مساءً من محطة القاهرة
- وصول: الساعة 10:35 صباح اليوم التالي بمحطة الأقصر

الخميس 5 يونيو 2025

قطار مخصوص رقم 1951 (فرنساوي مطور)
- الخط: الأقصر / القاهرة
- قيام: الساعة 13:20 ظهرًا من محطة الأقصر
- وصول: الساعة 23:10 مساءً بمحطة القاهرة

قطار مخصوص رقم 1937 (VIP)

- الخط: أسوان / القاهرة
- قيام: الساعة 21:45 مساءً من محطة أسوان
- وصول: الساعة 10:35 صباح اليوم التالي بمحطة القاهرة

الأربعاء 11 يونيو 2025

قطار مخصوص رقم 1936 (VIP)
- الخط: القاهرة / أسوان
- قيام: الساعة 23:40 مساءً من محطة القاهرة
- وصول: الساعة 11:50 صباح اليوم التالي بمحطة أسوان

كما يتم تشغيل قطار 1937 (VIP) أسوان/ القاهرة أيضًا في التواريخ التالية:
- الإثنين 9 يونيو 2025
- الأربعاء 11 يونيو 2025

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود الهيئة لتيسير حركة السفر خلال موسم العيد، وتخفيف الضغط على القطارات العادية، بما يضمن تقديم خدمة مريحة وآمنة للمواطنين.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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