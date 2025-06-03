نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "التضامن الاجتماعي" تنفذ المرحلة الثانية من تدريب العاملين على الإسعافات الأولية ضمن مبادرة "بإيديك تنقذي حياة" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

نفذت وزارة التضامن الاجتماعي المرحلة الثانية من برنامج تدريب العاملين في مجال الإسعافات الأولية، وذلك تحت رعاية الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وبالتعاون مع الهلال الأحمر المصري، ضمن مبادرة "بإيديك تنقذي حياة".

ويهدف البرنامج، الذي تشرف عليه الإدارة العامة لتنمية المواهب بالإدارة المركزية للموارد البشرية، إلى تعزيز وعي الموظفين وتزويدهم بالمهارات الأساسية في تقديم الإسعافات الأولية، بما يمكنهم من التعامل مع الإصابات الشائعة خلال الطوارئ، والمساهمة في إنقاذ الأرواح وتحقيق السلامة الصحية داخل بيئة العمل.

وقد تم تنفيذ المرحلة الثانية من البرنامج على مدار يومين من خلال عدد من ورش العمل التي استهدفت تدريب 100 موظف بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، تحت إشراف نخبة من المتخصصين في مجال الإسعافات الأولية.

وتولي وزارة التضامن الاجتماعي اهتمامًا خاصًا بتنمية القدرات البشرية، من خلال تطوير البرامج التدريبية للعاملين بما يتماشى مع أحدث المعايير والاحتياجات، وذلك في إطار استراتيجيتها للاستثمار في العنصر البشري ورفع كفاءة الكوادر الوظيفية.

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