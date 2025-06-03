نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظ الجيزة يشهد حفل ختام مسابقة "العمل الأول للموهوبين" ويكرم الفائزين بالمجالات الأدبية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شهد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة حفل ختام النسخة السابعة من مسابقة "العمل الأول للموهوبين" وذلك بحضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية.

شهدت الإحتفالية تكريم الفائزين في المجالات الأدبية، والتي نظمتها الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع مؤسسة دار المعارف للطبع والنشر، وذلك على مسرح وزارة الشباب والرياضة بديوان عام محافظة الجيزة بحي العجوزة مساء أمس في إطار دعم المواهب الشابة والحراك الثقافي بين النشء والشباب.

شهد الحفل الختام حضور كلا من؛ الكاتب الصحفي خالد البلشي نقيب الصحفيين، النائب محمد شبانة عضو مجلس الشيوخ، الأستاذ علاء الدسوقي رئيس الإدارة المركزية لتنمية الشباب بوزارة الشباب والرياضة، وعدد من رؤساء تحرير الصحف وأعضاء لجان تحكيم المسابقة، بالإضافة إلى قيادات وزارة الشباب والرياضة، وعدد من مديري المديريات بالمحافظات.

وأكد محافظ الجيزة في تصريحات له أن الدولة تولي اهتمامًا بالغًا برعاية الموهوبين والمبدعين من شبابها، وتعمل على دعمهم وتوفير المنصات التي تتيح لهم التعبير عن طاقاتهم وإبداعاتهم.

وأشار المحافظ إلى أن مسابقة "العمل الأول للموهوبين" تمثل خطوة مهمة في اكتشاف وتشجيع المواهب الأدبية الشابة، وفتح آفاق جديدة لهم في مجالات الكتابة والشعر والقصة والرواية مشيدًا بالمستوى المتميز للأعمال المشاركة في المسابقة.

ووجّه المحافظ الشكر إلى وزارة الشباب والرياضة ومؤسسة دار المعارف على جهودها المتواصلة في خدمة الثقافة والأدب، ودورها الريادي في احتضان ورعاية الطاقات الشابة.

وفي ختام كلمته هنأ المحافظ جميع الفائزين متمنيًا لهم دوام التوفيق والنجاح داعيًا إياهم إلى الاستمرار في تنمية قدراتهم ومواصلة الإبداع لخدمة وطنهم ومجتمعهم.

تضمن الحفل عرضًا فنيًا قدمته أوركسترا وزارة الشباب والرياضة، والذي نال إعجاب الحضور، تلاه كلمة للأستاذ محمد نجم مدير عام مؤسسة دار المعارف، والذي استعرض خلالها مراحل تطور المسابقة منذ انطلاقها، ثم كلمة للمهندس رزق عبد السميع رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف، واختتم الحفل بتكريم الفائزين في المسابقة التي تشمل مجالات الرواية، القصة القصيرة، الشعر، والتأليف المسرحي.

الجديد بالذكر أن مسابقة "العمل الأول للموهوبين" في نسختها السابعة تستهدف الشباب من سن 18 إلى 40 عامًا، وتشترط أن تكون الأعمال أصلية وغير منشورة أو مشاركة في مسابقات أخرى، حيث تُمنح جوائز مالية للفائزين في مجالات الرواية، القصة القصيرة، الشعر، والتأليف المسرحي.

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