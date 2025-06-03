نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعثة حج الجمعيات الأهلية تراجع خطة تصعيد الحجاج إلى عرفات غدًا استعدادًا للركن الأعظم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

في إطار الاستعدادات المكثفة لتصعيد حجاج الجمعيات الأهلية إلى مشعر عرفات لأداء الركن الأعظم من مناسك الحج، عقد الأستاذ أيمن عبد الموجود، الوكيل الدائم لوزارة التضامن الاجتماعي ورئيس بعثة حج الجمعيات الأهلية، اجتماعًا تنسيقيًا موسعًا مع رؤساء اللجان النوعية وأعضاء البعثة، لمراجعة خطة التصعيد المقرر تنفيذها بدءًا من ظهر الأربعاء.

وأكد عبد الموجود خلال الاجتماع ضرورة الالتزام بالخطة الزمنية المحددة، وضمان توفير كافة سبل الراحة والأمان للحجاج، مشددًا على أهمية تواجد فرق الدعم اللوجستي والطبي والإرشادي خلال التنقل بين المشاعر المقدسة.

وأوضح أن البعثة أنهت استعداداتها بالتنسيق الكامل مع الجهات السعودية المختصة، حيث تم التعاقد على 283 حافلة حديثة مكيفة لنقل الحجاج، إلى جانب تنفيذ زيارات ميدانية لمخيمات عرفات للتأكد من جاهزيتها من حيث التجهيزات الطبية والخدمية ووسائل التبريد. كما تم التأكد من الالتزام بالأكواد الهندسية في توزيع الحجاج داخل الخيام، وسلامة ممرات السير ومخارج الطوارئ.

وأشار عبد الموجود إلى وجود تنسيق دائم مع البعثة الطبية لوزارة الصحة، حيث تم تجهيز عيادات طبية تعمل على مدار الساعة لتقديم الرعاية الصحية اللازمة، مؤكدًا استقرار الحالة الصحية لجميع الحجاج حتى الآن.

كما خصصت البعثة مكاتب في مشعري منى وعرفات لاستقبال شكاوى الحجاج والمشرفين، وضمان سير العمل بكفاءة طوال فترة التواجد في المشاعر، بالإضافة إلى التنسيق مع فرق الفنادق لاصطحاب أصحاب الأعذار مباشرة من المزدلفة إلى مكة وتوفير الرعاية اللازمة لهم.

وشدد عبد الموجود على ضرورة التزام الحجاج بتعليمات السلامة ومواعيد التحرك، لضمان تنفيذ الخطة بسلاسة، مشيرًا إلى أن غرفة عمليات البعثة تتابع الموقف لحظة بلحظة مع المشرفين لرصد أي ملاحظات والتعامل الفوري معها.

يُذكر أن بعثة حج الجمعيات الأهلية تضم هذا العام نحو 12،516 حاجًا، موزعين على عدد من الفنادق بمكة المكرمة، وسط برامج خدمية وتوعوية شاملة لتيسير أداء المناسك بكل سهولة ويسر.

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