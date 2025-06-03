الرياض - كتبت رنا صلاح - شهد سوق الذهب اليوم الثلاثاء تراجعاً ملحوظاً، حيث انخفضت أسعاره تأثراً بانخفاض الأسعار العالمية دون مستوى 3340 دولاراً للأونصة، الأمر الذي انعكس بشكل مباشر على السوق المحلي في مصر وأدى إلى تراجع قيمة الذهب بما يقارب 15 جنيهاً للجرام الواحد. ويأتي هذا التراجع ليؤكد مدى ارتباط سوق الذهب المصري بالتطورات العالمية وتحركات الأسعار في الأسواق الدولية.

«الحق نفسك».. سعر الذهب يواصل التراجع وعيار 21 يفقد 15 جنيها اليوم بالصاغة

وحول أحدث أسعار الذهب في الأسواق المصرية، بلغ سعر الجرام من عيار 24 نحو 5345 جنيهاً، فيما سجل عيار 21، وهو الأكثر تداولاً بين المشترين، سعر 4675 جنيهاً. أما عيار 18 فقد بلغ سعره 4009 جنيهات، وسجل عيار 14 قرابة 3118 جنيهاً للجرام. ومع هذه التحركات، بلغ سعر الجنيه الذهب حوالى 37416 جنيهاً، متأثراً بالتقلبات العالمية الأخيرة.

على الصعيد الدولي، شهدت أسعار الذهب انخفاضاً اليوم بنسبة تقدر بنحو 1%، حيث هبطت الأونصة إلى أدنى مستوى لها عند 3340 دولاراً بعد أن بدأت تعاملاتها الصباحية عند مستوى 3384 دولاراً. ويعود هذا التراجع الملحوظ بعدما استطاع الذهب في تعاملات أمس الاثنين أن يحقق ارتفاعاً قويًا بنسبة 2.7%، مسجلاً أعلى أداء يومي له منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، وفقاً لما جاء في تحليل قدمته مؤسسة جولد بيليون المتخصصة في تحليلات الذهب والمعادن الثمينة.

أما على مستوى العوامل المؤثرة، فقد شهدت أسعار الذهب في بداية شهر يونيو ارتفاعاً ملحوظاً مدفوعاً بتصاعد التوترات الجيوسياسية، خاصة عقب الهجوم الواسع الذي شنته أوكرانيا باستخدام الطائرات بدون طيار ضد أهداف داخل روسيا. هذا التصعيد أثر بصورة كبيرة على مسار المحادثات السلمية التي انعقدت أمس الاثنين، وسط بوادر من موسكو تفيد بعدم رغبتها الجدية في التوصل إلى وقف إطلاق نار دائم، مما انعكس بدوره على الأسواق وأدى إلى زيادة الطلب على الذهب باعتباره ملاذاً آمناً في أوقات الأزمات.

وفي تطور آخر اليوم، شهد مؤشر الدولار الأمريكي تعافياً طفيفاً بعد أن سجل أدنى مستوياته خلال الخمسة أسابيع الماضية، الأمر الذي ضغط على أسعار الذهب وأدى إلى مزيد من الهبوط، نظراً للعلاقة العكسية التي تجمع عادة بين الدولار وأسعار الذهب، حيث يؤدي ارتفاع الدولار إلى تراجع الطلب على الذهب من المستثمرين حاملي العملات الأخرى.

ورغم هذا الانخفاض الذي شهدته أسعار الذهب اليوم، إلا أن المعدن الأصفر لا يزال يتأثر بشكل كبير بالتطورات التجارية والاقتصادية العالمية، إذ يواصل مراقبة الوضع التجاري بين القوى الكبرى وتحركات الأسواق المالية العالمية. إلا أن هذا التراجع الحالي لم يصل إلى مستويات الانخفاض التي حدثت في بعض الفترات السابقة، خاصة عندما شهد العالم تراجعاً كبيراً في حدة التوترات التجارية والسياسية الدولية، وهو ما كان ينعكس حينها بانخفاض أكثر حدة في أسعار الذهب.

في المجمل، تبقى أسواق الذهب محط أنظار المستثمرين والمراقبين، حيث ترتبط تحركات المعدن الثمين بسلسلة من العوامل الدولية والمحلية، بدءًا من التغيرات في الظروف الجيوسياسية العالمية، ومروراً بتقلبات العملة الأميركية، وحتى بيانات العرض والطلب في السوق المحلي. ومع استمرار هذه المعطيات، من المتوقع أن تظل أسعار الذهب معرضة لمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة، وسط ترقب المستثمرين لأية تطورات جديدة قد تعكس نفسها على سوق الذهب سواءً بالداخل أو الخارج.

سعر الذهب اليوم في مصر تحديث لحظي

عيار الذهب سعر البيع سعر الشراء

عيار 24 5326 جنيه 5303 جنيه

عيار 22 4882 جنيه 4861 جنيه

عيار 21 4660 جنيه 4640 جنيه

عيار 18 3994 جنيه 3977 جنيه

عيار 14 3107 جنيه 3093 جنيه

عيار 12 2663 جنيه 2651 جنيه

الاونصة 165648 جنيه 164937 جنيه

الجنيه الذهب 37280 جنيه 37120 جنيه

الأونصة بالدولار 3345.06 دولار

آخر تحديث للأسعار منذ الساعة: 5:11 م