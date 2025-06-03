الرياض - كتبت رنا صلاح - عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم لمراجعة التقدم المحرز في تنفيذ البنية التحتية لمشروعات الدلتا الجديدة ومبادرات الاستصلاح الزراعي، وذلك بحضور عدد من القيادات والمسؤولين من قطاعي الكهرباء والطاقة والقوات المسلحة. شارك في الاجتماع المهندسة صباح مشالي نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إلى جانب عدد من القادة العسكريين في الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ممثلين عن جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة والشركات العاملة بمجال نقل وتوزيع الكهرباء.

رئيس الوزراء يتابع تقدم تنفيذ البنية الأساسية ومشروعات الاستصلاح الزراعي في منطقة الدلتا الجديدة

واستهل الدكتور مصطفى مدبولي الاجتماع بتأكيد أهمية المتابعة الدورية لخطوات تنفيذ مشروعات البنية الأساسية في منطقة الدلتا الجديدة، خاصة ما يتعلق بإمدادات الكهرباء، نظرًا للدور المحوري لهذه الأعمال في تسريع وتيرة هذا المشروع القومي الحيوي الذي يهدف لدعم خطط التنمية الزراعية وزيادة الرقعة المزروعة.

وخلال اللقاء، قدمت المهندسة صباح مشالي عرضاً شاملاً استعرضت فيه كل التفاصيل المتعلقة بالإجراءات التنفيذية المتخذة لتعزيز شبكات الكهرباء بما يتناسب مع الاحتياجات الخاصة لمشروعات الاستصلاح الزراعي تحت إشراف جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة. وتناولت نائب وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المشروعات المرتبطة بالمصدر الشرقي على “فرع رشيد”، مشيرة إلى الانتهاء من إقامة ثلاث محطات محولات كهربائية جديدة هناك. واستعرضت خلال حديثها المخطط الكهربائي لهذه المحطات، موضحة نسب الإنجاز التي حققتها كل محطة، وأحدث تطورات أعمال الربط بينها، بالإضافة إلى نسب تنفيذ كابلات الجهد المتوسط الضرورية لضمان كفاءة التشغيل وسرعة تغذية المناطق الزراعية بالكهرباء اللازمة.

وتطرقت المهندسة صباح مشالي أيضاً إلى مشروعات محطات التحويل الخاصة بالدلتا الجديدة، والتي تشمل إنشاء خمس محطات محولات كهربائية حديثة. وقامت باستعراض التصورات الفنية للمحطات التي تحظى بالأولوية في منطقة الدلتا الجديدة، وشرحت آلية ربط هذه المحطات ببعضها البعض من خلال خطوط التغذية الكهربائية المخصصة لذلك. كما تناولت تفاصيل الأعمال الجارية على مستوى كل محطة من حيث نسبة الإنجاز الفعلي والمعوقات التي تم تجاوزها لضمان الالتزام بالجدول الزمني الموضوع للمشروع. وأوضحت في سياق حديثها التقييم العام للمحطات الخمس، مع التركيز على الموقف التنفيذي لخطوط الربط الحيوية، والتي تلعب دورًا محوريًا في تسهيل نقل الكهرباء إلى المشاريع الزراعية الضخمة الجاري تنفيذها في المنطقة.

وشدد رئيس الوزراء، في ختام الاجتماع، على ضرورة الاستمرار في متابعة أعمال مشروعات الكهرباء والبنية الأساسية بمنطقة الدلتا الجديدة لحظة بلحظة، وأهمية تذليل أي عقبات قد تعترض استكمالها طبقًا للمواصفات والبرامج الزمنية المحددة. كما أشار إلى أن الحكومة تُولي اهتمامًا بالغًا بأداء فرق العمل المختلفة وتكامل الجهود المشتركة لإنجاح هذا المشروع الذي يمثل إضافة كبيرة لتحقيق الأمن الغذائي ودعم الاقتصاد الوطني من خلال التوسع في مساحات الاستصلاح الزراعي، وتعزيز قدرات شبكات الطاقة لخدمة التنمية الشاملة في مصر.