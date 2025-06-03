لهذا السبب.. بلد عربية تعلن إلغاء شعيرة عيد الأضحى لهذا العام | واقعة تحدث لأول مرة

الرياض - كتبت رنا صلاح - أثار نداء غير مسبوق أصدره العاهل المغربي الملك محمد السادس تفاعلاً واسعًا على منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، وذلك بعد دعوته المواطنين إلى الامتناع عن ذبح الأضاحي هذا العام، في ظل أزمة غير مسبوقة تضرب قطاع الثروة الحيوانية بالمملكة.

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وتأتي هذه الدعوة في وقت تعاني فيه المملكة المغربية من تدهور حاد في أعداد الماشية، نتيجة لخمس سنوات متتالية من الجفاف، ما تسبب في انكماش كبير بقطاع تربية المواشي، وأثر بشكل مباشر على الأمن الغذائي وتوازن السوق المحلي.

وبحسب بيانات رسمية، فإن الهدف الأساسي من هذا النداء هو حماية ما تبقى من القطيع الوطني، وضمان استدامة الثروة الحيوانية، من خلال تخفيف الضغط على الموارد الطبيعية والبنية الزراعية، في واحدة من أصعب الفترات التي تمر بها البلاد على هذا الصعيد.

ردود الأفعال على قرار المملكة

وقد تباينت ردود الأفعال بين مؤيد ومعارض؛ إذ عبّر قطاع واسع من المواطنين عن تفهمهم لخطورة الوضع الحالي، مشددين على أهمية التضامن وتحكيم المصلحة العامة، فيما عبّر آخرون عن حزنهم لغياب شعيرة دينية تحمل أبعادًا روحية واجتماعية راسخة في وجدان المغاربة، خاصة مع اقتراب عيد الأضحى.

وأكدت الجهات الرسمية أن الدعوة ليست إلزامية، بل تأتي في إطار توصية اجتماعية وأخلاقية، بهدف دعم جهود الدولة في إنقاذ ما تبقى من قطاع الزراعة والإنتاج الحيواني، مشيرة إلى أن هذا القرار يمثل اختبارًا حقيقيًا لقيم التضامن المجتمعي في أوقات الأزمات.