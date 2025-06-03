الرياض - كتبت رنا صلاح - وجهت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تحذيرات هامة إلى المواطنين بشأن تعرض البلاد إلى موجة حارة جديدة وارتفاع جديدة في قيم درجات الحرارة على كافة المناطق، وذلك بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفات.

موجة حارة تضرب البلاد في هذا الموعد .. الأرصاد تكشف عن تغير مفاجئ بحالة الطقس

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أنه من المتوقع أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة اعتبارا من يوم الخميس المقبل الموافق الـ 5 من يونيو الجاري الذي يوافق وقفة عرفات، حيث ترتفع بشكل تدريجي بنسبة تتراوح من 2 إلى 4 درجات مئوية على جميع المناطق.

وتوقعت الأرصاد، أن يبدأ ارتفاع درجات الحرارة بداية من يوم وقفة عرفات وتستمر حتى ما بعد عيد الأضحى، ويتوقع أن تكون درجات الحرارة يومي الوقفة وعيد الأضحى على النحو التالي:

درجات الحرارة يوم الخميس المقبل

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 40 والصغرى 24 درجة مئوية.

درجات الحرارة يوم الجمعة المقبل «عيد الأضحى»

القاهرة والوجه البحري: العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 35 والصغرى 22 درجة مئوية. السواحل الشمالية: العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية.

العظمى 27 والصغرى 19 درجة مئوية. شمال الصعيد: العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية.

العظمى 36 والصغرى 22 درجة مئوية. جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.

توقعات طقس الأيام المقبلة

وحسب بيان الأرصاد، من المتوقع أن تشهد الأيام المقبلة حتى يوم الأحد القادم، طقس ربيعي، مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، ويكون شديد الحرارة على جنوب الصعيد، ومعتدل الحرارة ليلا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

وحذرت الأرصاد من شبورة مائية في الساعات الأولى من الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية، ومناطق على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ووسط سيناء ومدن القناة.