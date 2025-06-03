الرياض - كتبت رنا صلاح - افتتح الدكتور منصور حسن، رئيس جامعة بني سويف، معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية، والذي نظمه مركز الإنتاج والخدمات الطلابية أمام كلية الحقوق بالحرم الجامعي بأسعار مخفضة لأعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب بمناسبة عيد الأضحى المبارك وبالتعاون مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وكلية الطب البيطري.

رئيس جامعة بني سويف يفتتح معرض بيع اللحوم والمواد الغذائية استعدادًا لعيد الأضحى

وذلك تحت إشراف الدكتور خالد عباس عميد كلية الطب البيطري، وذلك بحضور الدكتور طارق علي نائب رئيس الجامعة لقطاع الدراسات العليا والبحوث، والدكتور أبو الحسن عبد الموجود نائب رئيس الجامعة لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة، محمد سليم أمين عام الجامعة، والدكتورة نرمين عاطف المشرف على المركز، والدكتور حسن أحمد مدير المركز.

واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته داخل المعرض على المنتجات المعروضة به وجودتها، مطالبًا بإقامة تلك المعارض من حين للآخر لتلبية احتياجات كافة العاملين داخل الجامعة في ضوء اتباع وتنفيذ كافة الاشتراطات الصحية، موضحاً أن المعرض يشمل منتجات اللحوم بكافة أنواعها وبعض من السلع الأساسية بأسعار مخفضة.

وأشار د. منصور حسن إلى أن المعرض يأتي في إطار الدور المجتمعي للجامعة وحرصها على تخفيف الأعباء الاقتصادية على منسوبي الجامعة، مؤكدًا حرص الجامعة من خلال هذا المنفذ على توفير اللحوم البلدي والضأن والمجمدة وعدد من المنتجات الغذائية ذات الجودة العالية، وتشمل الأرز والسكر والمكرونة والعسل والزيوت والدقيق والبقوليات.