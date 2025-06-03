الرياض - كتبت رنا صلاح - أكدت الدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد القمح المحلي لموسم حصاد 2025، وأن المحافظة تُعد من أكبر المحافظات الزراعية وسلة الغذاء لمصر.

توريد 302 ألف طن قمح محلي إلى شون وصوامع البحيرة

وأوضحت “عازر” أن إجمالي الكميات التي تم توريدها إلى الشون والصوامع، بلغ أكثر من 302 ألف طن من محصول القمح المحلي، وذلك من إجمالي المساحة المنزرعة لهذا الموسم، والتي تُقدَّر بـ 307 آلاف فدان، من خلال 36 مركز تجميع بطاقة استيعابية تبلغ 793 ألف طن لاستقبال الكميات المستهدفة.

وشددت محافظ البحيرة على ضرورة تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية والرقابية لمتابعة سير أعمال التوريد، من خلال المرور الميداني اليومي وتكثيف الحملات الرقابية، بما يضمن انتظام عمليات الاستلام وحُسن تخزين الأقماح بالشون والصوامع، لتحقيق أعلى معدلات توريد ممكنة.

وأكدت “عازر” على ضرورة تسهيل كافة الإجراءات أمام المزارعين والموردين، والعمل على تذليل أية معوقات قد تواجههم أثناء عملية التوريد، لضمان انتظام واستقرار المنظومة، بما يُسهم في تحقيق الأهداف المرجوة ودعم المخزون الاستراتيجي للدولة.

وفي سياق متصل، أوضح محمد هدية مدير مديرية التموين بالبحيرة، أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المعنية لمتابعة نوعية الأقماح الموردة وضمان جودتها، مع تكثيف الحملات الرقابية والمرور الميداني المستمر على مواقع التوريد.