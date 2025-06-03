الرياض - كتبت رنا صلاح - شهدت مراكز ومدن وقرى محافظة كفر الشيخ رفع 2012 طن من القمامة من الشوارع والميادين والطرق الرئيسية، بتوجيهات اللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ، والمتابعة المستمرة لرفع الأتربة والقمامة من الشوارع، والصيانة المستمرة للحدائق العامة، وتطهير أماكن تجميع الأتربة والقمامة.

رفع 2012 طنًا من القمامة وتحرير 94 محضرًا تموينيًا بكفر الشيخ

بالإضافة إلى حملات إزالة إشغالات، كما تمكنت الحملات التموينية من تحرير 24 مخالفة ما بين نقص وزن، ومواصفات، وتصرف في دقيق، وفي مجال الأسواق، و40 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، و10 محاضر بيع بأزيد من التسعيرة، و5 محاضر ذبح خارج المجازر الحكومية، و15 محضر سلع مجهولة المصدر، وتم العرض على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

ووجه “عبد المعطي” رؤساء مجالس المدن والوحدات القروية باستمرار حملات النظافة، لرفع المخلفات من الطرق بكافة قرى ومراكز وأحياء المحافظة، للارتقاء بالمستوى العام للنظافة والحفاظ على البيئة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، وبذل مزيدًا من الجهد للنهوض بكافة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في قطاع النظافة بكافة الطرق الممكنة.

وذلك وفقًا للإمكانات المتاحة، والعمل على تنفيذ خطة الدولة للتنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030، وتم التشديد على ضرورة تكثيف الحملات اليومية لمراقبة المخابز ومنافذ السلع والرقابة على المحال والمنشآت التجارية، فضلًا عن متابعة توافر السلع الغذائية والأساسية للمواطنين، مع تكثيف الحملات اليومية النظافة وتحسين البيئة.