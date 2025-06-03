نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الأوقاف» تصدر العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» لشهر ذي الحجة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أصدرت وزارة الأوقاف العدد الجديد من مجلة «منبر الإسلام» لشهر ذي الحجة، واستهلت افتتاحية العدد بمقال للدكتور أسامة الأزهري – وزير الأوقاف - بعنوان: "تأملات في رحلة الحج"، بيَّن فيه أن الحج يمثل القمة في إعادة صياغة النفس البشرية، وتربيتها وتقريبها من منهج الهداية الربانية، بل إنها رحلة تُحدث تغييرًا كبيرًا في نفس الإنسان.

يشمل العدد مجموعة مقالات لنخبة من الكتاب المتميزين؛ توضح كيفية التكوين المعرفي الصحيح للإنسان، ومنها مقال الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأستاذ الدكتور محمد عبد الرحيم البيومى، بعنوان: "الحج شعائر ومشاعر". ويضم العدد أيضًا الأبواب الثابتة المتنوعة، مثل: "قضية فقهية"، و"شموس في سماء الأزهر"، و"كتاب في سطور"، و"بيوت الله"، و"مسابقة العدد".