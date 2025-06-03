نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأوقاف تشارك في ختام برنامج "تأهيل القيادات النسائية" بمعهد الحوكمة والتنمية المستدامة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - في إطار حرص وزارة الأوقاف على تطوير قدرات موظفيها، خاصة الكوادر النسائية، ورفع كفاءتهن المهنية، شارك عدد من موظفات الوزارة في البرنامج التدريبي "تأهيل القيادات النسائية"، الذي نظمه المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة - الذراع التدريبية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بمشاركة موظفات من وزارات الإنتاج الحربي، والنقل، والعمل.

وقد أُقيم حفل ختام البرنامج اليوم الثلاثاء 3 من يونيو 2025، وتخلله تكريم المشارِكات. يأتي هذا البرنامج في إطار جهود الدولة الرامية إلى تمكين المرأة، وتعزيز دورها في الجهاز الإداري للدولة. وقد اشتمل البرنامج على مجموعة من المحاور المتخصصة في القيادة، والتواصل الفعّال، واتخاذ القرار، وإدارة التغيير؛ بهدف إعداد كوادر نسائية مؤهلة لتولي مناصب قيادية بكفاءة واقتدار.

وتُثمن وزارة الأوقاف هذه المبادرة الوطنية، وتؤكد اعتزازها بأن يكون في وطننا مثل هذا الصرح العبقري الذي يُعنى ببناء الإنسان، واكتشاف المواهب، وصقل الخبرات؛ كما تؤكد دعمها المستمر للكوادر النسائية العاملة لديها، وحرصها على توفير البرامج التدريبية النوعية التي تسهم في صقل المهارات وتعزيز الكفاءات؛ بما يعود بالنفع على العمل المؤسسي وخدمة الوطن.

جدير بالذكر أن الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، شارك في المقابلات الشخصية للمتقدمات للالتحاق بالدفعة الثانية من برنامج "المرأة تقود للتنفيذيات" بالأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بمشاركة عدد من الوزراء والخبراء وكبار الشخصيات العامة.