نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة القاهرة تدعم الرياضة المصرية بتعاون وثيق مع الاتحاد المصري لألعاب القوى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بحث الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، خلال استقباله العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، والوفد المرافق له، تعزيز سبل التعاون بين الجامعة والاتحاد الرياضي في مجالات دعم ورعاية أبطال مصر في ألعاب القوى، وذلك فى إطار توثيق علاقات التعاون المشترك بين الجانبين.



وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، خلال اللقاء، أن جامعة القاهرة تولي اهتمامًا بالغًا بالرياضة المصرية بوجه عام، وألعاب القوى على وجه الخصوص، باعتبارها "أم الألعاب" التي تحقق إنجازات قارية وتسهم في رفع اسم مصر، معربا عن ترحيب الجامعة بالتعاون المثمر مع الاتحاد في خدمة أغراضه من خلال توقيع الكشف الطبي على اللاعبين، وإتاحة ملاعب الجامعة للتدريب، بالإضافة إلى تقديم خدمات التأهيل والدعم النفسي من خلال المراكز المتخصصة التابعة للجامعة.

ومن جانبه، أكد العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، أهمية التعاون مع جامعة القاهرة لما لها من مكانة علمية وبحثية ودور مجتمعي مرموق، مشيرًا إلى أن هذا التعاون يفتح آفاقا جديدة لدعم الرياضيين علميا وبدنيًا ونفسيًا، ويسهم في إعداد أبطال قادرين على المنافسة القوية ورفع راية مصر في مختلف البطولات. كما أبدى رغبته في أن تقوم الجامعة بتوفير التطعيمات اللازمة للاعبين قبل المشاركة في البطولات القارية والدولية، وأضاف أن الاتحاد يثمن دعم الجامعة ويأمل في بناء شراكة استراتيجية مستدامة تحقق الأهداف المشتركة للطرفين.

وفي ختام اللقاء، اهدى العميد حاتم فوده، رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى، درع الاتحاد إلى الدكتور محمد سامي عبدالصادق، رئيس جامعة القاهرة، تقديرًا لدور الجامعة الرائد في دعم الرياضة المصرية وتعزيز الشراكة المؤسسية لخدمة أبطال ألعاب القوى.