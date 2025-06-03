نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رصف وتطوير الطريق أسفل الدائري بمنطقة كفر غطاطي أمام المتحف المصري الكبير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المهندس عادل النجار محافظ الجيزة عن الانتهاء من أعمال تطوير ورصف الطريق الواقع أسفل الطريق الدائري بمنطقة كفر غطاطي، بدءًا من طريق المنصورية وحتى طريق مصر إسكندرية الصحراوي أمام المتحف المصري الكبير، بطول 1 كم وعرض 8 أمتار.

وذلك في إطار جهود محافظة الجيزة لتطوير البنية التحتية ورفع كفاءة الطرق الحيوية.

وأكد " النجار " أن المشروع تم تنفيذه من خلال مديرية الطرق بالمحافظة ويأتي ضمن خطة متكاملة لتسهيل حركة المرور وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والزوار، خاصًا في المناطق المحيطة بالمتحف المصري الكبير، الذي يُعد من أبرز المشروعات القومية والسياحية في اطار الاستعدادات الجارية للافتتاح الرسمي.

وأضاف النجار أن المحافظة راعت أثناء تنفيذ أعمال الرصف توفير أعلى معايير الجودة في البنية التحتية، مع مراعاة عوامل الأمان والسلامة، وتهيئة الطريق لاستيعاب الكثافة المرورية المتزايدة المتوقع حدوثها بعد الافتتاح الكامل للمتحف.

كما أشار المحافظ إلى أن محافظة الجيزة مستمرة في تنفيذ خطة موسعة لتطوير شبكة الطرق الداخلية والمناطق الحيوية بالمحافظة، بما يسهم في الارتقاء بمستوى المعيشة ويدعم جهود التنمية المستدامة.

ومن جانبها أوضحت المهندسة نجوي السعيد مدير مديرية الطرق ان المديرية مستمرة في متابعة تنفيذ مشروعات الخطة دوريًا وفقًا للجداول الزمنية المحددة لها وبما يحقق أعلى مستويات الجودة حيث يتم الإشراف علي أعمال الشركات المسند لها الأعمال لضمان الالتزام بكافة المواصفات المحددة.

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