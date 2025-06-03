نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أولياء أمور مصر: تفاوت في مستوى امتحانات الإعدادية و"العلوم" الأصعب في القاهرة والجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رصدت داليا الحزاوي، مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر والخبيرة التربوية والأسرية، سير امتحانات الشهادة الإعدادية لليوم الرابع على التوالي، والتي تُعقد في جميع محافظات الجمهورية وفقًا للجداول المعلنة من قبل كل مديرية تعليمية على حدة.

وأشارت الحزاوي إلى أن ماراثون امتحانات الشهادة الإعدادية لعام 2025 يشهد تفاوتًا في آراء الطلاب حول مستوى الامتحانات، لا سيّما مع تعدد المواد وتنوع صعوبتها من محافظة لأخرى.

وفي هذا السياق، لفتت الحزاوي إلى أن طلاب محافظة القاهرة أعربوا عن استيائهم من امتحان مادة العلوم، مشيرين إلى أنه جاء طويلًا، ويتضمن أفكارًا جديدة وغير مباشرة، ما تطلّب وقتًا أكبر للتفكير والحل.

وتكررت الشكاوى نفسها من قبل طلاب محافظة الجيزة، الذين وصفوا الامتحان بأنه "ثقيل" ويحتاج إلى مجهود ذهني كبير لاستيعابه.

في المقابل، جاءت أجواء الامتحانات أكثر ارتياحًا في بعض المحافظات الأخرى، حيث أعرب طلاب محافظة الشرقية عن سعادتهم بامتحان مادة اللغة الإنجليزية، مؤكدين أنه جاء في مستوى الطالب المتوسط. كما أكد طلاب محافظة البحيرة أن امتحان مادة العلوم جاء سهلًا وخاليًا من التعقيدات.

أما في محافظة الغربية، فقد جاء امتحان مادة الجبر في مستوى الطالب المتوسط، حيث وصفه الطلاب بأنه سهل ومباشر، حتى أن البعض شبّهه بـ "حبر الخواطر" من شدة وضوحه.

وأشارت الحزاوي كذلك إلى أن امتحان مادة الدراسات الاجتماعية في محافظة كفر الشيخ جاء أيضًا في متناول الطالب المتوسط، وإن كان جزء الجغرافيا أصعب نسبيًا من جزء التاريخ، حسب تعبير الطلاب.

واختتمت الحزاوي حديثها بالإشارة إلى أن ظاهرة الغش الإلكتروني ما زالت تفرض نفسها بقوة خلال الامتحانات، مطالبةً بضرورة فتح هذا الملف مجددًا، ومراجعة أوجه القصور في منظومة الامتحانات استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة، بما يضمن تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.