نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر فتح باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة بتعليم الجيزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، بقيادة سعيد عطية، مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة، أنه تم فتح باب تقديم الاعتذارات عن أعمال امتحانات الثانوية العامة.

وذلك خلال الفترة من يوم الثلاثاء 10 يونيو 2025، وحتى يوم الخميس 12 يونيو 2025، وذلك من الساعة 9 صباحًا حتى 3 عصرًا، وفق الجدول المُعد والمعلن لهذا الغرض.

وذلك استنادا إلى الفاكس الوارد من لجنة الإدارة لامتحانات الثانوية العامة.

وأكدت مديرية تعليم الجيزة، على أهمية الالتزام بالمواعيد المقررة، وعدم قبول أي اعتذارات بعد انتهاء الفترة المحددة.