نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأمين العام للشئون الإسلامية يُهدي كلية الشريعة والقانون مجموعة من الإصدارات المترجمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - برعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، وفي إطار تعزيز التعاون العلمي والثقافي، وتفعيل التواصل بين المؤسسات الدينية والعلمية، قام الدكتور محمد عبد الرحيم البيومي، الأمين العام للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، بزيارة كلية الشريعة والقانون بالقاهرة، جامعة الأزهر، يرافقه الشيخ نور الدين قناوي، رئيس الإدارة المركزية للعلاقات الخارجية بالمجلس، حيث أهدى الكلية خلال هذه الزيارة باقة من إصدارات المجلس المترجمة إلى عدد من اللغات الأجنبية، دعمًا للعملية التعليمية والبحثية بالكلية، وخاصةً في الأقسام التي تُدرّس باللغة الإنجليزية وغيرها من اللغات.

وقد كان في استقباله كلٌّ من: الأستاذ الدكتور ذكري خليفة، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث، والأستاذ الدكتور أبو بكر يحيى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وذلك بحضور كلٍّ من: الأستاذ الدكتور عبد الله مبروك النجار، أستاذ القانون الخاص بالكلية، وعضو مجمع البحوث الإسلامية، والأستاذ الدكتور محمد أبو زيد الأمير، أستاذ ورئيس قسم الفقه بالكلية، ونائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحري سابقًا.

تأتي هذه الزيارة تأكيدًا على تعميق الشراكة المعرفية مع مؤسسات التعليم، وتوفير مصادر علمية موثوقة ومتنوعة بلغات متعددة، تسهم في دعم طلاب العلم من مختلف الجنسيات والثقافات.

وقد أعرب قيادات الكلية عن بالغ شكرهم وتقديرهم لهذه الهدية العلمية القيمة، مؤكدين أنها تمثل إضافة حقيقية لمكتبة الكلية، ورافدًا مهمًا للطلاب والباحثين، خاصة في البرامج الدولية.

وتُجسِّد هذه المبادرة حرص المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على إيصال الرسالة الإسلامية الوسطية إلى العالم بمختلف لغاته، ودعم المؤسسات التعليمية الأزهريّة بمراجع علمية عصرية؛ تُسهم في ترسيخ الفهم الصحيح للدين، وتعزيز الدور الحضاري والعالمي للأزهر الشريف.