أطفال مسجد مصر يشاركون أطفال 57357 محاكاة مناسك الحج

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أحمد جودة - القاهرة - نظمت إدارة أوقاف النزهة من خلال مسجد مصر للتعمير – مساكن شيراتون المطار، زيارة إلى مستشفى 57357 لعلاج سرطان الأطفال، برعاية الدكتور أسامة السيد الأزهري، وزير الأوقاف، وبإشراف الدكتور خالد صلاح الدين، مدير مديرية أوقاف القاهرة، في بادرة تحمل كل مشاعر الود والإنسانية لإخوانهم وأخواتهم، وذلك ضمن فعاليات النشاط الصيفي للطفل.

شارك أطفال النشاط الصيفي بالمسجد أقرانهم من أطفال المستشفى تجربة روحية مؤثرة، من خلال شرح ومحاكاة مناسك الحج، في رسالة تحمل البهجة والإيمان وترسم البسمة على وجوه الصغار الذين يقاتلون المرض بكل شجاعة.

شهدت الزيارة حضور الشيخ محمود البرهامي، إمام وخطيب المسجد، والأستاذة أمنية عبد الجواد، الواعظة المتطوعة بوزارة الأوقاف