نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جامعة حلوان تعلن فتح باب التقدم للمشاركة فى مسابقة DAAD في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مكتب دعم الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا – تايكو بجامعة حلوان عن فتح باب التقدم للمسابقة الدولية (falling walls lab cairo 2025، وذلك تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة، والدكتور عماد أبو الدهب نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وإشراف الدكتور محمد الموصلى مدير مكتب التايكو، والدكتورة إسراء داود منسق مكتب التعاون الدولى.

وهذه المسابقة العالمية تنظمها مؤسسة Falling Walls وتهدف إلى تسليط الضوء على الأفكار المبتكرة والرائدة التى تؤثر تأثيرًا إيجابيًا فى مجالات العلوم، التكنولوجيا، المجتمع، وتعد فرصة مميزة للطلاب والباحثين المصريين لعرض أفكارهم الرائدة على المستوى الدولى، حيث أن الفائز سيمثل مصر فى المسابقة العالمية التى ستقام فى برلين- ألمانيا في نوفمبر 2025، وذلك تحت رعاية الهيئة الألمانية ( DAAD ) التى تعد الشريك المحلى والمنظم للمسابقة فى مصر، حيث تقدم الدعم الكامل وتساعد فى تنظيم الحدث والتواصل مع المشاركين وتوفير المعلومات اللازمة وإتاحة تدريب لمدة يومي لهم.

ويمكن للمشاركين عرض أفكارهم خلال ثلاث دقائق فقط باللغة الإنجليزية أمام لجنة التحكيم، وذلك فى السابع والعشرين من يوليو لعام 2025 بمتحف المركبات الملكية بالقاهرة، على أن يكون أخر موعد للتقديمات 24 يونيو 2025.