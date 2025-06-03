نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزارة السياحة والآثار تستضيف وفدًا صحفيًا من المكسيك في زيارة تعريفية للمقصد السياحي المصري في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

في إطار استراتيجية وزارة السياحة والآثار لتنويع الأسواق السياحية بما يساهم في جذب مزيد من الأعداد السياحية إلى المقصد السياحي المصري، استضافت الوزارة ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي وفدًا صحفيًا من دولة المكسيك برئاسة السيدة Carmen Mihalascu رئيس تحرير مجلة Mundo International المكسيكية، التي تهتم بالشئون الدبلوماسية والثقافية والسياحية، وذلك في زيارة تعريفية بعدد من الأماكن السياحية والأثرية بمدن القاهرة والجيزة والأقصر وأسوان.

ومن جانبه، أوضح المهندس أحمد يوسف مساعد وزير السياحة والآثار لشئون الإدارات الاستراتيجية والقائم بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن تنظيم هذه الزيارة يأتى فى إطار جهود الهيئة للترويج للمقصد السياحي المصرى فى السوق المكسيكى ولا سيما لمنتج السياحة الثقافية والذى يعد الأكثر تفضيلًا لدى السائح المكسيكى نظرًا للتقارب التاريخى والثقافى بين الشعبين المصرى والمكسيكى حيث يتقاسمان العديد من أوجة التشابه من حيث كونهما لديهما حضارات عريقة مثل الحضارة الفرعونية فى مصر وحضارة المايا فى المكسيك إلى جانب حسن الضيافة.

وأوضحت الأستاذة نرمين حنفي مدير عام إدارة العلاقات السياحية بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي أن البرنامج السياحي للوفد تضمن زيارة منطقة أهرامات الجيزة والمتحف المصرى الكبير والمتحف المصرى بالتحرير ومنطقة خان الخليلى ومنطقة أثار سقارة، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية من الأقصر إلى أسوان حيث تم زيارة معابد الكرنك والأقصر ووادى الملوك ومعبد الدير البحرى ومعبد هابو بالأقصر، ومعابد كوم أمبو وإدفو وفيلة والسد العالى بأسوان، بالإضافة إلى القيام برحلة نيلية بالفلوكة وجولة بالسوق السياحى بأسوان.



وعلى هامش الزيارة، التقى المهندس أحمد يوسف بالوفد حيث استعرض استراتيجية التسويق السياحى لمصر ودور الهيئة الترويجي، كما أشار إلى التنوع الكبير في المنتجات السياحية بالمقصد المصري مما ساهم في أن يكون شعار الحملة الترويجية الدولية الحالية لمصر "مصر... تنوع لا مثيل له".



كما استعرض خطط الهيئة للترويج للمقصد المصري في أسواق أمريكا اللاتينية وبخاصة السوق المكسيكى، والمبادرات الخاصة بتشغيل خطوط طيران بين مصر ودول أمريكا اللاتينية.

وفي نهاية الزيارة، أعربت السيدةCarmen Mihalascu عن امتنانها الشديد للقيام بهذه الزيارة معربة عن إعجابها الشديد بمصر وما تحتويه من كنوز تقف شاهدة على ثراء وعظمة التاريخ المصري، لافتة بأنها قامت بزيارة مصر من قبل ثلاث مرات وفى كل مرة تجد مصر فى ثوب جديد لما شهدته من تطورات إيجابية خلال السنوات الأخيرة، معربة عن تطلعها للمزيد من التعاون مع الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى للترويج للمقصد المصرى فى دولة المكسيك.



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