نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "انطلاقة جديدة للمطاعم السياحية"..الجمعية العمومية لغرفة المنشآت تكشف حصاد الإنجازات وتطلق خطة التميز السياحي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

عقدت الجمعية العمومية العادية لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، برئاسة ياسر التاجوري، رئيس الغرفة، اجتماعها لمناقشة تقرير نشاط الغرفة، وإقرار الميزانية العمومية والموازنة العامة.

حضر الاجتماع محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحال والأنشطة السياحية، ممثلًا عن وزير السياحة والآثار شريف فتحي، بالإضافة إلى علي حسن، مدير عام التفتيش على المحال السياحية، وعبد المنعم مسعد، مدير عام التراخيص بوزارة السياحة والآثار، وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات.

تقرير النشاط وتقدير التعاون المؤسسي

في بداية الاجتماع، استعرض رئيس الغرفة تقرير النشاط أمام أعضاء الجمعية العمومية، مشيدًا بالتعاون المثمر والتفاهم بين الغرفة ووزارة السياحة، ودعمها في تحقيق مطالب الجمعية العمومية والتصدي للتحديات التي تواجه المطاعم السياحية، وعلى رأسها ظاهرة "المطاعم غير المرخصة سياحيًا".

وأكد التاجوري أن هذه الكيانات تمثل خطرًا مباشرًا على جودة الخدمات وسمعة المقصد السياحي المصري، كما تخلق منافسة غير عادلة مع المطاعم المرخصة الملتزمة بالمعايير المهنية والصحية.

وأشاد بدور لجنة القوانين والتشريعات بالغرفة، التي تابعت هذا الملف مستندة إلى القانون رقم 8 لسنة 2022 بشأن تنظيم المنشآت السياحية، وخاصة المادة 30 التي تنص على ضرورة تقنين أوضاع جميع الكيانات العاملة بالقطاع.

آليات لحل مشكلات المستثمرين..ولجنة دائمة وتواصل مباشر عبر "واتساب"

استعرض التاجوري، جهود الغرفة في حل مشكلات المستثمرين بالمطاعم والمنشآت السياحية، مؤكدًا تفعيل رقم مباشر وخدمة "واتساب" لتلقي الشكاوى والمقترحات، وتشكيل لجنة لحل المشكلات، عقدت اجتماعات مثمرة مع جهات عدة، أبرزها:

• الإدارة العامة للحماية المدنية: الاتفاق على إصدار بيان مجمّع بالرسوم، واعتماد قائمة فحص موحدة لتقليل التقديرات المتضاربة، والسماح بقبول الشهادات المعتمدة من مهندسين نقابيين.

• هيئة سلامة الغذاء: تقديم خصم 25% لتسجيل المطاعم، وتنظيم ورش تدريبية مشتركة، وإصدار دليل مبسط لتيسير الفهم والتطبيق.

• هيئة الرصد المرئي: تحديد مواقع الكاميرات بما يحفظ الخصوصية، دون التعدي على المطابخ أو مناطق إعداد الطعام.

"ثلاثية التميز السياحي" خطة الغرفة لرفع تنافسية المطاعم السياحية المصرية

عرض التاجوري المشروع الاستراتيجي للغرفة لتمييز المطاعم السياحية وتعزيز تنافسيتها، عبر ثلاثية التميز:

• الارتقاء بالتدريب المهني: جعل نشاط التدريب المحور الأساسي للغرفة، بالتنسيق مع وزارة السياحة لإطلاق منصة تدريبية إلكترونية، وعقد دورات تدريبية على أرض الواقع في الأغذية والمشروبات، وصحة وسلامة الغذاء، والمهارات الأساسية للعاملين.

• الالتزام باشتراطات هيئة سلامة الغذاء: تحقيق توافق تام بين التدريب العملي ومتطلبات الهيئة.

• استيفاء اشتراطات وزارة السياحة: التأكيد على التزام المطاعم السياحية بالضوابط الحكومية، بما فيها الدفاع المدني.

وفي هذا السياق، أعلن التاجوري التعاقد مع شركة "Twoo By" لإطلاق شعار موحد للمطاعم المؤهلة، وتحديد هوية مرئية للغرفة، وتطوير الموقع الإلكتروني، وأدوات التواصل الرقمي وإدارة السوشيال ميديا باحترافية.

لجنة خاصة للمطاعم النيلية العائمة.. وجدولة هندسية لحالتها وتشجيع الاستثمار فيها

استعرض رئيس الجمعية العمومية التعاون القائم بين الغرفة وهيئة النقل النهري، مشيرًا إلى تشكيل لجنة من أصحاب المطاعم النيلية العائمة، عقدت اجتماعات مثمرة أسفرت عن:

• دراسة حالة كل مركب على حدة بواسطة استشاريين معتمدين.

• وضع آلية لإصلاح التلفيات دون الحاجة لرفع العائمات إلى الورش، تحت إشراف الهيئة.

• منح مهلة تجديد سنوية للمراكب الصالحة، بشرط تقديم دراسة حالة هندسية ورسومات معتمدة وتوصية استشارية.

• متابعة التجديدات والتواصل مع الهيئة من خلال لجنة مختصة بالغرفة.

تقنين الرسوم وتيسير التعامل مع الجهات الحكومية

قال التاجوري إن الغرفة حرصت على تخفيف الأعباء المالية والتنظيمية عن المستثمرين، من خلال عدة خطوات مهمة، منها:

التواصل مع المصنفات الفنية

كلّفت الغرفة لجنة السياحة الترفيهية بالتواصل مع الإدارة العامة للتراخيص الفنية لحل مشكلات المنشآت السياحية في استخراج التراخيص وحماية الحقوق الفنية.

ملف ضريبة الملاهي

شاركت الغرفة في اجتماع موسع مع مصلحة الضرائب وممثلي الاتحاد المصري للغرف السياحية، لبحث مشكلات ضريبة الملاهي، داعية الأعضاء لتقديم تفاصيل مشاكلهم بهذا الشأن، لعرضها على الجهات المختصة والعمل على حلول عاجلة.

وأكد التاجوري أن هذه التحركات تأتي ضمن رؤية متكاملة لحماية الاستثمارات، وتيسير إجراءات التراخيص والتشغيل، بما يسهم في خلق مناخ سياحي مستقر وجاذب.

تنسيق حكومي وتدخل لحماية المطاعم السياحية

في كلمته، أكد محمد عامر، رئيس الإدارة المركزية للفنادق والمحال السياحية، أن وزارة السياحة والآثار لا تتوانى عن دعم القطاع السياحي، خاصة في مواجهة التحديات الميدانية والإدارية.

وأشار إلى الاجتماعات التي عقدها الوزير شريف فتحي مع الوزارات المعنية، بهدف التخفيف من الأعباء الواقعة على المنشآت السياحية، خاصة المطاعم، ومواجهة تدخلات الجهات غير المختصة، وتقنين الرسوم، وتيسير إجراءات التشغيل.



وأضاف عامر أن الوزارة خاطبت وزارة التنمية المحلية رسميًا للتأكيد على عدم أحقية المحليات في المرور على المنشآت السياحية، وضرورة التزام رؤساء الأحياء بعدم التدخل في اختصاصات الوزارة، حمايةً للمطاعم والمنشآت التابعة لها.