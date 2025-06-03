نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد صرف تكافل وكرامة للأسر المستفيدة عن شهر يونيو 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يترقب العديد من الأسر المستفيدة من برنامج الدعم النقدي "تكافل وكرامة" موعد صرف المبالغ المقررة لشهر يونيو 2025.

ومن المقرر أن تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي صرف الدعم النقدي للأسر المستفيدة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو، حيث يشمل الصرف جميع المستفيدين من البرنامج، بما فيهم حاملو بطاقات "ميزة" البنكية.

تفاصيل صرف الدعم النقدي

يُعد برنامج "تكافل وكرامة" أحد المبادرات الحكومية البارزة لدعم الفئات الأكثر احتياجًا في مصر. ويسمح البرنامج للمستفيدين بالاستعلام عن حالة بطاقة المعاش بسهولة عبر الإنترنت.

يمكن للمستفيدين التحقق من حالة معاشهم باستخدام الرقم القومي، من خلال زيارة الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي واتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي.

اختيار "الاستعلام عن نتيجتك" من القائمة العلوية على يسار الصفحة.

إدخال الرقم القومي الخاص بصاحب البطاقة في الحقل المخصص.

الضغط على زر "استعلام"، لتظهر صفحة تحتوي على حالة المعاش، سواء كان ساريًا أو متجمدًا أو موقوفًا.

تسهيل الإجراءات للمستفيدين

تهدف هذه الخدمة إلى تسهيل الإجراءات على المستفيدين وتمكينهم من متابعة حالة المعاش بسرعة ودقة، دون الحاجة إلى زيارة المكاتب الحكومية.