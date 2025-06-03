نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر درجات الحرارة اليوم الثلاثاء 3 يونيو 2025.. طقس ربيعي مائل للحرارة على القاهرة والمحافظات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تشهد البلاد اليوم، الثلاثاء 3 يونيو 2025، طقسًا ربيعيًا مائلًا للحرارة نهارًا على شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يسود طقس شديد الحرارة على مناطق جنوب الصعيد، في حين يكون معتدلًا ليلًا على أغلب الأنحاء، وذلك وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة للأرصاد الجوية.

وأكدت الهيئة أن الأحوال الجوية تشهد استقرارًا نسبيًا، مع توقعات بارتفاع نسبي في درجات الحرارة خلال ساعات النهار في عدد من المحافظات، خاصة في جنوب البلاد، مع تحذيرات من التعرض المباشر لأشعة الشمس لفترات طويلة.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات الجمهورية:

الوجه البحري والقاهرة الكبرى:

القاهرة: الصغرى 20 – العظمى 31

العاصمة الإدارية: الصغرى 19 – العظمى 31

6 أكتوبر: الصغرى 19 – العظمى 32

بنها: الصغرى 20 – العظمى 31

دمنهور: الصغرى 19 – العظمى 31

شبين الكوم: الصغرى 19 – العظمى 30

طنطا: الصغرى 19 – العظمى 30

المنصورة: الصغرى 20 – العظمى 31

الزقازيق: الصغرى 20 – العظمى 31

كفر الشيخ: الصغرى 19 – العظمى 30

وادي النطرون: الصغرى 20 – العظمى 32

مدن القناة وسيناء:

الإسماعيلية: الصغرى 19 – العظمى 32

السويس: الصغرى 20 – العظمى 32

بورسعيد: الصغرى 21 – العظمى 26

العريش: الصغرى 18 – العظمى 27

رفح: الصغرى 16 – العظمى 26

رأس سدر: الصغرى 20 – العظمى 35

نخل: الصغرى 14 – العظمى 33

سانت كاترين: الصغرى 13 – العظمى 28

الطور: الصغرى 21 – العظمى 37

طابا: الصغرى 22 – العظمى 31

شرم الشيخ: الصغرى 25 – العظمى 32

السواحل الشمالية:

الإسكندرية: الصغرى 19 – العظمى 27

العلمين: الصغرى 18 – العظمى 25

مطروح: الصغرى 18 – العظمى 25

السلوم: الصغرى 17 – العظمى 25

جنوب الصعيد والبحر الأحمر:

الغردقة: الصغرى 24 – العظمى 32

مرسى علم: الصغرى 25 – العظمى 33

شلاتين: الصغرى 23 – العظمى 35

حلايب: الصغرى 24 – العظمى 32

أبو رماد: الصغرى 25 – العظمى 33

رأس حدربة: الصغرى 25 – العظمى 32

محافظات الصعيد:

الفيوم: الصغرى 20 – العظمى 32

بني سويف: الصغرى 21 – العظمى 32

المنيا: الصغرى 20 – العظمى 33

أسيوط: الصغرى 21 – العظمى 33

سوهاج: الصغرى 21 – العظمى 34

قنا: الصغرى 22 – العظمى 36

الأقصر: الصغرى 22 – العظمى 37

أسوان: الصغرى 24 – العظمى 36

الوادى الجديد: الصغرى 21 – العظمى 36

أبو سمبل: الصغرى 22 – العظمى 37

سيوة: الصغرى 17 – العظمى 32